top 5 players who performed well in Bangladesh vs Hong Kong match in Asia Cup 2025 Captain Litton Das lead from front Asia Cup 2025: बांग्लादेश वर्सेस हॉन्ग कॉन्ग मैच में इन 5 खिलाड़ियों ने किया बेहतरीन प्रदर्शन
Asia Cup 2025: बांग्लादेश वर्सेस हॉन्ग कॉन्ग मैच में इन 5 खिलाड़ियों ने किया बेहतरीन प्रदर्शन

Asia Cup 2025: बांग्लादेश वर्सेस हॉन्ग कॉन्ग मैच में इन 5 खिलाड़ियों ने किया बेहतरीन प्रदर्शन

Asia Cup 2025 में बांग्लादेश वर्सेस हॉन्ग कॉन्ग मैच में दमदार खेल दिखाने वाले टॉप 5 खिलाड़ियों में 3 बांग्लादेश और दो हॉन्ग कॉन्ग के शामिल हैं। कप्तान लिटन दास ने बांग्लादेश के लिए कमाल का अर्धशतक जड़ा।

Vikash GaurFri, 12 Sep 2025 08:09 AM
1/5

कप्तान लिटन दास सबसे बड़े हीरो

कप्तान लिटन दास बांग्लादेश की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे। उन्होंने 39 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 59 रनों की पारी खेली। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 151.28 का था। वे मैच के सबसे बड़े सुपरस्टार थे। हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ बांग्लादेश की टीम को इस पारी की बदौलत आसान जीत मिली। वे प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे।

2/5

साकिब ने किए 2 शिकार

बांग्लादेश को हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ जीत दिलाने में अहम भूमिका तंजीम हसन साकिब ने भी निभाई। उन्होंने 4 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 1 ओवर मेडेन था। 21 रन खर्च किए और 2 विकेट अपने नाम किए। हॉन्ग कॉन्ग की टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पाई। उन्होंने टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को आउट किया था।

3/5

ह्रदॉय ने दिया कप्तान का साथ

36 गेंदों में 35 रन तौहिद ह्रदॉय ने बनाए। उनकी पारी में एक चौका शामिल था, लेकिन उन्होंने टीम की जरूरतों के हिसाब से बल्लेबाजी की। उनका स्ट्राइक रेट भी 100 से कम था, लेकिन वह जानते थे कि अगर वे अपने कप्तान का साथ देते रहे तो आसानी से उनकी टीम जीत जाएगी और यही हुआ भी। वे बांग्लादेश की जीत के तीसरे हीरो थे।

4/5

निजाकत की नजाकत

बांग्लादेश वर्सेस हॉन्ग कॉन्ग मैच में दमदार खेल दिखाने वाले बल्लेबाजों में हॉन्ग कॉन्ग के निजाकत खान भी शामिल हैं, जिन्होंने 40 गेंदों में 2 चौके और एक छक्के बदौलत 42 रन बनाए और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।

5/5

अतीक का आतंक

अतीक इकबाल ने हॉन्ग कॉन्ग को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की और उन्होंने महज 14 रन देकर दो विकेट निकाले। हालांकि, टीम बहुत पीछे रह गई, क्योंकि अन्य गेंदबाजों से उनको साथ नहीं मिला। वे इस मैच में दमदार खेल दिखाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं।

