Asia Cup 2025: बांग्लादेश वर्सेस हॉन्ग कॉन्ग मैच में इन 5 खिलाड़ियों ने किया बेहतरीन प्रदर्शन

ह्रदॉय ने दिया कप्तान का साथ

36 गेंदों में 35 रन तौहिद ह्रदॉय ने बनाए। उनकी पारी में एक चौका शामिल था, लेकिन उन्होंने टीम की जरूरतों के हिसाब से बल्लेबाजी की। उनका स्ट्राइक रेट भी 100 से कम था, लेकिन वह जानते थे कि अगर वे अपने कप्तान का साथ देते रहे तो आसानी से उनकी टीम जीत जाएगी और यही हुआ भी। वे बांग्लादेश की जीत के तीसरे हीरो थे।