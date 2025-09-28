Top 5 players from India watch out in Asia Cup 2025 Final vs Pakistan ft Abhishek Sharma Hardik Pandya Jasprit Bumrah अभिषेक शर्मा से लेकर बुमराह तक...ये 5 भारतीय खिलाड़ी लगा सकते हैं फाइनल में पाकिस्तान की लंका
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोखेलअभिषेक शर्मा से लेकर बुमराह तक...ये 5 भारतीय खिलाड़ी लगा सकते हैं फाइनल में पाकिस्तान की लंका

अभिषेक शर्मा से लेकर बुमराह तक...ये 5 भारतीय खिलाड़ी लगा सकते हैं फाइनल में पाकिस्तान की लंका

अभिषेक शर्मा से लेकर जसप्रीत बुमराह तक...भारत के 5 खिलाड़ी जो एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान की लंका लगा सकते हैं। पहली बार इंडिया और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के फाइनल में भिड़ेंगे।

Vikash GaurSun, 28 Sep 2025 12:47 PM
1/6

ये मचा सकते हैं गर्दा

एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान की टीम का लंका कौन-कौन से भारतीय खिलाड़ी लगा सकते हैं। उनके बारे में जान लीजिए। ओपनर अभिषेक शर्मा से लेकर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह तक का नाम इस लिस्ट में शामिल है। और कौन-कौन सा खिलाड़ी है, उनके बारे में जान लीजिए।

2/6

शर्मा जी का लड़का

एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान की बैंड अकेले शर्मा जी का लड़का यानी अभिषेक शर्मा बजा सकते हैं। वे इस एशिया कप के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और पाकिस्तान के खिलाफ दो मैचों में वे अपनी छाप छोड़ चुके हैं। ऐसे में एक बार और पाकिस्तान पर उनके बल्ले से प्रहार देखने को मिल सकता है। अभिषेक इस समय भारत के सबसे बड़े मैच विनर बने हुए हैं।

3/6

सूर्या दिखा सकते हैं पराक्रम

भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव का बल्ला एशिया कप 2025 में एक पारी को छोड़कर खामोश ही रहा है। हालांकि, अब आखिरी वार करने के लिए वे तैयार होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबला है। पाकिस्तान के पास पेसर भी हैं तो सूर्यकुमार यादव का बल्ला पराक्रम दिखा सकता है और वह मैच जिताऊ पारी खेल सकते हैं।

4/6

पांड्या हैं तीन आयामी

हार्दिक पांड्या एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़े मैच विनर भारतीय टीम के हो सकते हैं। वे गेंद और बल्ले के अलावा फील्ड पर अपनी मुस्तैदी के लिए जाने जाते हैं। वे एक प्रोपर पेसर और प्रोपर फिनिशर का काम भारत के लिए करते हैं। आज सबसे बड़े मैच में इस खिलाड़ी के 100 पर्सेंट की जरूरत भारत को होगी। हालांकि, सुपर 4 के आखिरी मैच में उनको चोट लगी थी। ये चिंता का विषय जरूर है।

5/6

कुलदीप दिखा सकते हैं करामात

भारतीय टीम के स्पिनर कुलदीप यादव पाकिस्तान के खिलाफ अक्सर अपना बेस्ट देते हैं। पाकिस्तान के बल्लेबाज इस कलाई के स्पिनर को खेल ही नहीं पाते। अगर एक बार फिर से कुलदीप ने अपनी गेंदबाजी से करामात दिखाई तो फिर पाकिस्तान की लंका लगनी तय है। कुलदीप इस एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज हैं। उनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी कि फाइनल में भी वे बेहतरीन प्रदर्शन करें।

6/6

बुमराह के बवंडर का इंतजार

जसप्रीत बुमराह का बवंडर फाइनल में देखने को मिल सकता है। एशिया कप 2025 के सुपर 4 के मैच में पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने बुमराह की थोड़ी सी पिटाई कर दी थी। हर कोई जानता है कि बुमराह किस तरह की वापसी करते हैं। बुमराह एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान की लंका लगा सकते हैं। वे कमाल की गेंदबाजी करते आ रहे हैं।

Jasprit Bumrah Asia Cup 2025 Kuldeep Yadav Hardik Pandya Abhishek Sharma