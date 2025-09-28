अभिषेक शर्मा से लेकर बुमराह तक...ये 5 भारतीय खिलाड़ी लगा सकते हैं फाइनल में पाकिस्तान की लंका

पांड्या हैं तीन आयामी

हार्दिक पांड्या एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़े मैच विनर भारतीय टीम के हो सकते हैं। वे गेंद और बल्ले के अलावा फील्ड पर अपनी मुस्तैदी के लिए जाने जाते हैं। वे एक प्रोपर पेसर और प्रोपर फिनिशर का काम भारत के लिए करते हैं। आज सबसे बड़े मैच में इस खिलाड़ी के 100 पर्सेंट की जरूरत भारत को होगी। हालांकि, सुपर 4 के आखिरी मैच में उनको चोट लगी थी। ये चिंता का विषय जरूर है।