विराट कोहली समेत ये हैं वो 5 प्लेयर, जिन्होंने पकड़े सबसे ज्यादा टेस्ट कैच; मगर नहीं चटकाया एक भी विकेट

टेस्ट क्रिकेट में ऐसे कौन से पांच खिलाड़ी हैं, जो विकेटकीपर नहीं थे और कभी उनको टेस्ट क्रिकेट में कोई विकेट नहीं मिला और सबसे ज्यादा कैच उन्होंने चटकाए। इस लिस्ट में विराट कोहली का नाम भी शामिल है। बाकी के चार खिलाड़ी कौन से हैं? ये जान लीजिए।
न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जो नॉन-विकेटकीपर हैं और उन्होंने सबसे ज्यादा कैच टेस्ट क्रिकेट में पकड़े हैं, लेकिन कभी कोई विकेट हासिल नहीं किया। 111 टेस्ट मैचों में उन्होंने 171 कैच पकड़े थे।
वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा का नाम लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है, जिन्होंने 164 कैच अपने करियर में पकड़े और कभी टेस्ट क्रिकेट में कोई विकेट हासिल नहीं किया।
ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडेन इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में कुल 128 कैच पकड़े और कभी भी टेस्ट विकेट हासिल नहीं कर पाए थे।
भारतीय के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर विराट कोहली भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने 121 कैच टेस्ट क्रिकेट में पकड़े हैं, लेकिन कभी कोई विकेट हासिल नहीं किया। वे एकमात्र एशियाई प्लेयर इस लिस्ट में टॉप 5 में हैं।
विराट कोहली की तरह 121 कैच एंड्रयू स्ट्रॉस ने पकड़े हैं, लेकिन कभी भी उनको भी टेस्ट क्रिकेट में कोई सफलता नहीं मिली।