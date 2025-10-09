विराट कोहली समेत ये हैं वो 5 प्लेयर, जिन्होंने पकड़े सबसे ज्यादा टेस्ट कैच; मगर नहीं चटकाया एक भी विकेट

कैच खूब पकड़े, विकेट एक भी नहीं मिला

टेस्ट क्रिकेट में ऐसे कौन से पांच खिलाड़ी हैं, जो विकेटकीपर नहीं थे और कभी उनको टेस्ट क्रिकेट में कोई विकेट नहीं मिला और सबसे ज्यादा कैच उन्होंने चटकाए। इस लिस्ट में विराट कोहली का नाम भी शामिल है। बाकी के चार खिलाड़ी कौन से हैं? ये जान लीजिए।