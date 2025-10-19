वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 ओपनर, रोहित शर्मा ने खतरे में डाला सौरव गांगुली का रिकॉर्ड

वनडे इतिहास में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने का कारनामा महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने किया है। उन्होंने सलामी बल्लेबाज के रूप में 340 पारियों में 15310 रन जोड़े। वहीं, सचिन ने अपने करियर में 463 वनडे मैचों में 18426 रन बनाए।
श्रीलंका के पूर्व धाकड़ ओपनर सनथ जयसूर्या ने 12740 रन जुटाए। उन्होंने 383 पारियों में ऐसा किया। जयसूर्या ने करियर में कुल 445 वनडे खेले और 13430 रन बटोरे।
सूची में तीसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल हैं। गेल ने ओपनर के रूप में 274 पारियों में 10179 रन बनाए। उन्होंने कुल 301 वनडे में 10480 रन जोड़े।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खतरनाक विकेटकीपर-बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने 9200 रन जुटाए। उन्होंने 250 पारियों में यह आंकड़ा छुआ। गिलक्रिस्ट ने कुल 287 वनडे मुकाबलों में 9619 रन बनाए।
रोहित शर्मा संयुक्त रूप से लिस्ट में पांचवें नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने अभी तक 185 पारियों में 9146 रन बनाए हैं और सौरव गांगुली का रिकॉर्ड खतरे में डाल दिया है। रोहित ने पर्थ में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे में 14 गेंदों में 8 रन बनाए। वह महज एक रन से गांगुली को पछाड़ने से चूक गए। गांगुली ने वनडे में बतौर ओपनर 236 पारियों में 9146 रन जोड़े। उन्होंने कुल 311 वनडे मैचों में 11363 रन जुटाए। रोहित 276 वनडे में 11176 रन बना चुके हैं।