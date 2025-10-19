वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 ओपनर, रोहित शर्मा ने खतरे में डाला सौरव गांगुली का रिकॉर्ड

रोहित शर्मा

रोहित शर्मा संयुक्त रूप से लिस्ट में पांचवें नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने अभी तक 185 पारियों में 9146 रन बनाए हैं और सौरव गांगुली का रिकॉर्ड खतरे में डाल दिया है। रोहित ने पर्थ में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे में 14 गेंदों में 8 रन बनाए। वह महज एक रन से गांगुली को पछाड़ने से चूक गए। गांगुली ने वनडे में बतौर ओपनर 236 पारियों में 9146 रन जोड़े। उन्होंने कुल 311 वनडे मैचों में 11363 रन जुटाए। रोहित 276 वनडे में 11176 रन बना चुके हैं।