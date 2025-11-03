ये हैं ICC ट्रॉफी जीतने वाली सबसे उम्रदराज 5 कप्तान, हरमनप्रीत कौर ने दुनिया को किया हैरान

हरमनप्रीत कौर

हरमनप्रीत कौर महिला क्रिकेट में आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाली सबसे उम्रदराज कप्तान बन गई हैं। उन्होंने यह कारनामा आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 जीतने के बाद किया। कप्तान हरमनप्रीत ने 36 साल और 239 दिन की उम्र में ट्रॉफी जीती। भारत ने नवी मुंबई में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से मात दी। यह भारतीय महिला टीम का पहला आईसीसी खिताब है।