ये हैं ICC ट्रॉफी जीतने वाली सबसे उम्रदराज 5 कप्तान, हरमनप्रीत कौर ने दुनिया को किया हैरान

महिला क्रिकेट में आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाली सबसे उम्रदराज टॉप 5 कप्तानों की लिस्ट में तीन ऑस्ट्रेलियाई हैं। हालांकि, हरमनप्रीत कौर ने दुनिया को हैरान कर दिया है। उनकी कप्तानी में भारत ने महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 जीता।

Md.Akram Mon, 3 Nov 2025 10:01 PM
1/5

हरमनप्रीत कौर

हरमनप्रीत कौर महिला क्रिकेट में आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाली सबसे उम्रदराज कप्तान बन गई हैं। उन्होंने यह कारनामा आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 जीतने के बाद किया। कप्तान हरमनप्रीत ने 36 साल और 239 दिन की उम्र में ट्रॉफी जीती। भारत ने नवी मुंबई में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से मात दी। यह भारतीय महिला टीम का पहला आईसीसी खिताब है।

2/5

सोफी डिवाइन

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत ने न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन का रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने बतौर कप्तान 35 साल और 49 दिन की उम्र में आईसीसी ट्रॉफी जीती थी। डिवाइन की अगुवाई वाली न्यूजीलैंड टीम ने 2024 के महिला टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से धूल चटाई।

3/5

बेलिंडा क्लार्क

लिस्ट में तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान बेलिंडा क्लार्क हैं। उन्होंने 2005 में 34 साल और 212 दिन की उम्र में महिला वनडे वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया था। ऑस्ट्रेलिया ने खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम को 98 रनों से हराया था।

4/5

शेरोन ट्रेड्रिया

ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान शेरोन ट्रेड्रिया ने 34 साल और 171 दिन की उम्र में आईसीसी ट्रॉफी जीतने का कमाल किया। उनके नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में महिला वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया। शेरोन ब्रिगेड ने फाइनल में इंग्लैंड को 8 विकेट से रौंदा था।

5/5

मेग लैनिंग

सूची में पांचवें पायदान पर मेग लैनिंग हैं। उन्होंने बतौर कप्तान 30 साल और 338 दिन की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रॉफी जीती। लैनिंग की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 2023 में टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को 32 रनों से शिकस्त दी थी। लैनिंग इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुकी हैं।

