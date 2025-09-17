टी20 एशिया कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में 2 भारतीय

राशिद खान

राशिद खान ने मंगलवार को अबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ हुए मैच में 26 रन देकर 2 विकेट झटके। अफगानिस्तान मैच हार गया लेकिन राशिद ने इतिहास रच दिया। एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में अब वह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को पछाड़कर ये उपलब्धि हासिल की। टी20 एशिया कप में राशिद ने अब तक 10 मैच में 14 विकेट झटके हैं। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 22 रन देकर 3 विकेट है।