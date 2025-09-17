top 5 most wickets in t20 asia cup history rashid khan bhuvneshwar kumar hardik pandya टी20 एशिया कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में 2 भारतीय
टी20 एशिया कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में 2 भारतीय

अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने इतिहास रच दिया है। वह एशिया कप के टी20 फॉर्मेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने यह कारनामा मंगलवार को बांग्लादेश के खिलाफ मैच में किया। टॉप 5 की लिस्ट में भारत के 2 गेंदबाज शामिल हैं।

Chandra Prakash PandeyWed, 17 Sep 2025 12:46 PM
राशिद खान

राशिद खान ने मंगलवार को अबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ हुए मैच में 26 रन देकर 2 विकेट झटके। अफगानिस्तान मैच हार गया लेकिन राशिद ने इतिहास रच दिया। एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में अब वह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को पछाड़कर ये उपलब्धि हासिल की। टी20 एशिया कप में राशिद ने अब तक 10 मैच में 14 विकेट झटके हैं। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 22 रन देकर 3 विकेट है।

भुवनेश्वर कुमार

भारत के भुवनेश्वर कुमार अब लिस्ट में दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। उनके नाम एशिया कप के टी20 फॉर्मेट के 6 मैच में 13 विकेट दर्ज हैं। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4 रन देकर 5 विकेट है।

अमजद जावेद

यूएई के अमजद जावेद लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। उनके नाम एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में 7 मैच में 12 विकेट दर्ज हैं। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 25 रन देकर 3 विकेट है।

वानिंदु हसरंगा

श्रीलंका के लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने टी20 एशिया कप के इतिहास में अब तक 6 मैच में 12 विकेट झटके हैं। इसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 21 रन देकर 3 विकेट है।

हार्दिक पांड्या

भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं। उन्होंने एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में अब तक 10 मैच में 12 विकेट झटके हैं। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 14 रन देकर 3 विकेट है।

