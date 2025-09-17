टी20 एशिया कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में 2 भारतीय

राशिद खान ने मंगलवार को अबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ हुए मैच में 26 रन देकर 2 विकेट झटके। अफगानिस्तान मैच हार गया लेकिन राशिद ने इतिहास रच दिया। एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में अब वह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को पछाड़कर ये उपलब्धि हासिल की। टी20 एशिया कप में राशिद ने अब तक 10 मैच में 14 विकेट झटके हैं। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 22 रन देकर 3 विकेट है।
भारत के भुवनेश्वर कुमार अब लिस्ट में दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। उनके नाम एशिया कप के टी20 फॉर्मेट के 6 मैच में 13 विकेट दर्ज हैं। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4 रन देकर 5 विकेट है।
यूएई के अमजद जावेद लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। उनके नाम एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में 7 मैच में 12 विकेट दर्ज हैं। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 25 रन देकर 3 विकेट है।
श्रीलंका के लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने टी20 एशिया कप के इतिहास में अब तक 6 मैच में 12 विकेट झटके हैं। इसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 21 रन देकर 3 विकेट है।
भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं। उन्होंने एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में अब तक 10 मैच में 12 विकेट झटके हैं। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 14 रन देकर 3 विकेट है।