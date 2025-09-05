एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज; भारतीय का है दबदबा

भुवनेश्वर कुमार

एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज की बात करें तो वह हैं भारत के पूर्व तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार। कुमार ने एशिया कप के 6 टी20 मैच में 13 विकेट चटकाए हैं।