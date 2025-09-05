एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज; भारतीय का है दबदबा

एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज की बात करें तो वह हैं भारत के पूर्व तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार। कुमार ने एशिया कप के 6 टी20 मैच में 13 विकेट चटकाए हैं।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर यूएई के अमजद जावेद हैं। उन्होंने एशिया कप के 7 मैचों में 12 विकेट चटकाए हैं।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर बांग्लादेश के अल अमी हुसैन हैं। उन्होंने एशिया कप में टी20 के 5 मैच खेले हैं जिनमें उनके नाम 11 विकेट दर्ज हैं।
लिस्ट में चौथे नंबर पर भी यूएई के गेंदबाज हैं मोहम्मद नवीद हैं। उन्होंने भी एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में 7 मैचों में 11 विकेट चटकाए हैं।
लिस्ट में पांचवें नंबर पर भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हैं। पांड्या ने एशिया कप के 8 टी20 मैचों में 11 विकेट चटकाए हैं।
अफगानिस्तान के राशिद खान ने भी एशिया कप के 8 टी20 मैचों में 11 विकेट चटकाए हैं।