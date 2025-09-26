Top 5 most wickets in Asia Cup 2025 Kuldeep Yadav shaheen shah Afridi haris rauf एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 5 गेंदबाज; कुलदीप यादव का जलवा
एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 5 गेंदबाज; कुलदीप यादव का जलवा

एशिया कप 2025 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। शुक्रवार को भारत बनाम श्रीलंका मैच के बाद सिर्फ फाइनल बचेगा जो 28 सितंबर को है। भारत के कुलदीप यादव टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। फाइनल तक उनके विकेटों का आंकड़ा और भी बढ़ना है।

Chandra Prakash PandeyFri, 26 Sep 2025 02:42 PM
1/5

कुलदीप यादव

एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात करें तो कुलदीप यादव टॉप पर हैं। शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ मैच से पहले तक उनके नाम 5 मुकाबलों में 12 विकेट दर्ज हैं। वह पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही किफायती रहे हैं। उनका इकॉनमी रेट 5.65 का है। टूर्नामेंट में अभी उनके पास 2 और मैच खेलने का मौका है। कुलदीप यादव एशिया कप के जरिए लंबे समय बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते दिखे। इंग्लैंड दौरे के लिए उन्हें टीम में चुना गया था लेकिन उन्हें 5 टेस्ट में से किसी में भी प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला। एशिया कप में उन्हें मौका मिला और तब से वह कमाल कर रहे हैं।

2/5

जुनैद सिद्दीकी

एशिया कप 2025 में अभी यूएई के जुनैद सिद्दीकी सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं। उनके नाम 3 मैच में 9 विकेट दर्ज हैं। उनका इकॉनमी रेट 6.33 है। यूएई की टीम ग्रुप लीग स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई थी।

3/5

शाहीन शाह अफरीदी

एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट के मामले में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने भी अब तक 9 विकेट लिए हैं लेकिन इसके लिए वह 6 मैच खेले हैं। उनका इकॉनमी रेट 6.91 है। पाकिस्तान फाइनल में है, लिहाजा अफरीदी को अभी एक मैच और मिलेगा।

4/5

मुस्तफिजुर रहमान

बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान फिलहाल इस एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने भी 6 मैच में 9 विकेट लिए हैं। उनका इकॉनमी रेट 7.43 है।

5/5

हारिस रऊफ

लिस्ट में पांचवें नंबर पर पाकिस्तान के हारिस रऊफ हैं। उन्होंने अब तक 6 मैच में 9 विकेट लिए हैं और उनका इकॉनमी रेट 7.84 है। रविवार को फाइनल में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा।

