एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 5 गेंदबाज; कुलदीप यादव का जलवा

कुलदीप यादव

एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात करें तो कुलदीप यादव टॉप पर हैं। शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ मैच से पहले तक उनके नाम 5 मुकाबलों में 12 विकेट दर्ज हैं। वह पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही किफायती रहे हैं। उनका इकॉनमी रेट 5.65 का है। टूर्नामेंट में अभी उनके पास 2 और मैच खेलने का मौका है। कुलदीप यादव एशिया कप के जरिए लंबे समय बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते दिखे। इंग्लैंड दौरे के लिए उन्हें टीम में चुना गया था लेकिन उन्हें 5 टेस्ट में से किसी में भी प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला। एशिया कप में उन्हें मौका मिला और तब से वह कमाल कर रहे हैं।