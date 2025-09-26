एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 5 गेंदबाज; कुलदीप यादव का जलवा

एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात करें तो कुलदीप यादव टॉप पर हैं। शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ मैच से पहले तक उनके नाम 5 मुकाबलों में 12 विकेट दर्ज हैं। वह पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही किफायती रहे हैं। उनका इकॉनमी रेट 5.65 का है। टूर्नामेंट में अभी उनके पास 2 और मैच खेलने का मौका है। कुलदीप यादव एशिया कप के जरिए लंबे समय बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते दिखे। इंग्लैंड दौरे के लिए उन्हें टीम में चुना गया था लेकिन उन्हें 5 टेस्ट में से किसी में भी प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला। एशिया कप में उन्हें मौका मिला और तब से वह कमाल कर रहे हैं।
एशिया कप 2025 में अभी यूएई के जुनैद सिद्दीकी सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं। उनके नाम 3 मैच में 9 विकेट दर्ज हैं। उनका इकॉनमी रेट 6.33 है। यूएई की टीम ग्रुप लीग स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई थी।
एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट के मामले में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने भी अब तक 9 विकेट लिए हैं लेकिन इसके लिए वह 6 मैच खेले हैं। उनका इकॉनमी रेट 6.91 है। पाकिस्तान फाइनल में है, लिहाजा अफरीदी को अभी एक मैच और मिलेगा।
बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान फिलहाल इस एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने भी 6 मैच में 9 विकेट लिए हैं। उनका इकॉनमी रेट 7.43 है।
लिस्ट में पांचवें नंबर पर पाकिस्तान के हारिस रऊफ हैं। उन्होंने अब तक 6 मैच में 9 विकेट लिए हैं और उनका इकॉनमी रेट 7.84 है। रविवार को फाइनल में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा।