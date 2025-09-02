T20I में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप 5 भारतीय, चहल-भुवी के पीछे पड़े बुमराह और हार्दिक

अर्शदीप सिंह

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अर्शदीप सिंह के नाम दर्ज है। तेज गेंदबाज अर्शदीप ने अभी तक 63 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 99 शिकार किए हैं। उनकी नजर टी20 एशिया कप 2025 में 100 विकेट का आंकड़ा पार करने पर होगी। यह टूर्नामेंट 9 सितंबर से यूएई में शुरू होगा।