TOP 5 Most Wickets for India in T20I Jasprit Bumrah and Hardik Pandya are after Yuzvendra Chahal and Bhuvneshwar Kumar T20I में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप 5 भारतीय, चहल-भुवी के पीछे पड़े बुमराह और हार्दिक
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi NewsफोटोखेलT20I में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप 5 भारतीय, चहल-भुवी के पीछे पड़े बुमराह और हार्दिक

T20I में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप 5 भारतीय, चहल-भुवी के पीछे पड़े बुमराह और हार्दिक

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप 5 भारतीय गेंदबाजों की फेहरिस्त में अर्शदीप सिंह से लेकर जसप्रीत बुमराह तक शामिल हैं। बुमराह और हार्दिक पांड्या लिस्ट में युजवेंद्र चहल और भुवनेश्वर कुमार के पीछे पड़े हैं।

Md.Akram Tue, 2 Sep 2025 02:44 PM
1/5

अर्शदीप सिंह

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अर्शदीप सिंह के नाम दर्ज है। तेज गेंदबाज अर्शदीप ने अभी तक 63 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 99 शिकार किए हैं। उनकी नजर टी20 एशिया कप 2025 में 100 विकेट का आंकड़ा पार करने पर होगी। यह टूर्नामेंट 9 सितंबर से यूएई में शुरू होगा।

2/5

युजवेंद्र चहल

सूची में दूसरे नंबर पर स्पिनर युजवेंद्र चहल हैं। उन्होंने भारत के लिए सबसे छोटे फॉर्मेट में 80 मैचों में 96 विकेट चटकाए हैं। 35 वर्षीय चहल ने आखिरी इंटरनेशनल मैच अगस्त 2023 में खेला था।

3/5

हार्दिक पांड्या

धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के खाते में फिलहाल 94 विकेट हैं। वह 114 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। हार्दिक टी20 एशिया कप में चहल को पछाड़ सकते हैं। उन्हें ऐसा करने के लिए सिर्फ तीन विकेट की जरूरत है।

4/5

भुवनेश्वर कुमार

अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने 87 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 90 विकेट झटके हैं। 35 वर्षीय भुवी ने भारत के लिए आखिरी मुकाबला नवंबर 2022 में खेला था।

5/5

जसप्रीत बुमराह

स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह फेहरिस्त में पांचवें पायदान पर हैं। वह भारत के लिए सबसे छोटे फॉर्मेट में 70 मैचों में 89 विकेट ले चुके हैं। बुमराह आगामी एशिया कप में भुवी से आगे निकल सकते हैं, जिसके के लिए केवल दो विकेट की दरकार है।

Jasprit Bumrah Hardik Pandya Yuzvendra Chahal Asia Cup 2025