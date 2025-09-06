पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा टी20 विकेट लेने वाले भारतीय, बुमराह लिस्ट में फिसड्डी; कौन है नंबर-1?

हार्दिक पांड्या

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने का भारतीय रिकॉर्ड हार्दिक पांड्या के नाम दर्ज है। धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक ने 7 मैचों में 13 विकेट चटकाए हैं। उनके पास टी20 एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ विकेटों की संख्या में और इजाफा करने का मौका है।