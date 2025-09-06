पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा टी20 विकेट लेने वाले भारतीय, बुमराह लिस्ट में फिसड्डी; कौन है नंबर-1?

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने का भारतीय रिकॉर्ड हार्दिक पांड्या के नाम दर्ज है। धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक ने 7 मैचों में 13 विकेट चटकाए हैं। उनके पास टी20 एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ विकेटों की संख्या में और इजाफा करने का मौका है।
फेहरिस्त में दूसरे पायदान पर अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सात टी20 मैचों में 11 विकेट हासिल किए। भुवी ने नंवबर 2022 से भारत के लिए कोई इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला है।
तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने पाकिस्तान के विरुद्ध चार टी20 मैचों में सात शिकार किए हैं। वह आगामी एशिया कप के लिए भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा हैं। अर्शदीप टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट कंप्लीट करने की दहलीज पर हैं। वह 63 मैचों में 99 विकेट ले चुके हैं।
पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने अपने करियर में पाकिस्तान के खिलाफ तीन टी20 इंटरनेशनल मैच खेले। पठान ने इस दौरान 6 विकेट अपने खाते में जोड़े।
टॉप 5 लिस्ट में स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं। उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध चार टी20 मैचों में 5 विकेट चटकाए हैं। हालांकि, बुमराह टी20 एशिया कप में पाकिस्तान के सामने अपने विकेटों की संख्या में बढ़ोतरी कर सकते हैं।