'मियां भाई' मोहम्मद सिराज ने खत्म की मिचेल स्टार्क की बादशाहत, 2025 WTC में मचाया तहलका

सिराज का मैजिक

भारतीय पेसर मोहम्मद सिराज 2025 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी डब्ल्यूटीसी के मैचों में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज बन गए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ जैसे ही उन्होंने तीसरा विकेट लिया। वैसे ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ दिया। सिराज अब तक 31 विकेट निकाल चुके हैं।