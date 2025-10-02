'मियां भाई' मोहम्मद सिराज ने खत्म की मिचेल स्टार्क की बादशाहत, 2025 WTC में मचाया तहलका

भारतीय पेसर मोहम्मद सिराज 2025 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी डब्ल्यूटीसी के मैचों में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज बन गए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ जैसे ही उन्होंने तीसरा विकेट लिया। वैसे ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ दिया। सिराज अब तक 31 विकेट निकाल चुके हैं।
ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर पेसर मिचेल स्टार्क इस साल WTC में 29 विकेट 7 मैचों में निकाल चुके हैं। वे अब दूसरे नंबर पर हैं, क्योंकि सिराज उनसे आगे निकल गए हैं।
ऑस्ट्रेलिया के ऑफ स्पिनर नैथन लायन इस साल WTC के मैचों में सबसे ज्यादा विकेट निकालने वाले तीसरे गेंदबाज हैं। उन्होंने 6 मैचों में 24 विकेट अपने नाम किए हैं।
वेस्टइंडीज के शमर जोसेफ का नाम लिस्ट में चौथे नंबर पर है। वे 2025 में डब्ल्यूटीसी के मैचों में 22 विकेट निकाल चुके हैं। वे सिर्फ 3 मैच खेले हैं।
इंग्लैंड के पेसर जोश टंग ने 4 मैचों में 2025 में WTC में कुल 21 विकेट निकाले हैं। वे इस लिस्ट में पांचवें पायदान पर विराजमान हैं।