Top 5 Most wicket Taker in 2025 in WTC Test matches Mohammed Siraj displace Mitchell Starc from the top 'मियां भाई' मोहम्मद सिराज ने खत्म की मिचेल स्टार्क की बादशाहत, 2025 WTC में मचाया तहलका
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोखेल'मियां भाई' मोहम्मद सिराज ने खत्म की मिचेल स्टार्क की बादशाहत, 2025 WTC में मचाया तहलका

'मियां भाई' मोहम्मद सिराज ने खत्म की मिचेल स्टार्क की बादशाहत, 2025 WTC में मचाया तहलका

 WTC में 2025 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज अब मोहम्मद सिराज हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पेसर मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ा है, जिन्होंने 29 विकेट इस साल WTC के मैचों में निकाले हैं। टॉप 5 में कौन-कौन है? जानिए।

Vikash GaurThu, 2 Oct 2025 01:51 PM
1/5

सिराज का मैजिक

भारतीय पेसर मोहम्मद सिराज 2025 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी डब्ल्यूटीसी के मैचों में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज बन गए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ जैसे ही उन्होंने तीसरा विकेट लिया। वैसे ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ दिया। सिराज अब तक 31 विकेट निकाल चुके हैं।

2/5

स्टार्क की बादशाहत खत्म

ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर पेसर मिचेल स्टार्क इस साल WTC में 29 विकेट 7 मैचों में निकाल चुके हैं। वे अब दूसरे नंबर पर हैं, क्योंकि सिराज उनसे आगे निकल गए हैं।

3/5

लायन तीसरे नंबर पर

ऑस्ट्रेलिया के ऑफ स्पिनर नैथन लायन इस साल WTC के मैचों में सबसे ज्यादा विकेट निकालने वाले तीसरे गेंदबाज हैं। उन्होंने 6 मैचों में 24 विकेट अपने नाम किए हैं।

4/5

जोसेफ के चौथे नंबर पर

वेस्टइंडीज के शमर जोसेफ का नाम लिस्ट में चौथे नंबर पर है। वे 2025 में डब्ल्यूटीसी के मैचों में 22 विकेट निकाल चुके हैं। वे सिर्फ 3 मैच खेले हैं।

5/5

टंग हैं टॉप 5 में

इंग्लैंड के पेसर जोश टंग ने 4 मैचों में 2025 में WTC में कुल 21 विकेट निकाले हैं। वे इस लिस्ट में पांचवें पायदान पर विराजमान हैं।

Mohammad Siraj Mitchell Starc Nathan Lyon