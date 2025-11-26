दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में 50 विकेट लेने वाले पांचवें भारतीय गेंदबाज बने रविंद्र जडेजा, देखें लिस्ट

रविंद्र जडेजा

ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं। उन्होंने तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को पछाड़कर ये स्थान हासिल किया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट की पहली पारी में जडेजा ने 2 विकेट और दूसरी पारी में 4 विकेट झटके। इस तरह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनके टेस्ट विकेटों की संख्या 52 हो गई है। वह प्रोटियाज के खिलाफ 50 या उससे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले भारत के पांचवें गेंदबाज बन गए हैं। रविंद्र जडेजा ने 11 टेस्ट में 19.63 के औसत से ये 52 टेस्ट विकेट झटके हैं।