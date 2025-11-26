दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में 50 विकेट लेने वाले पांचवें भारतीय गेंदबाज बने रविंद्र जडेजा, देखें लिस्ट

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोखेलदक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में 50 विकेट लेने वाले पांचवें भारतीय गेंदबाज बने रविंद्र जडेजा, देखें लिस्ट

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट में भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में 50 या उससे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले भारत के पांचवें गेंदबाज बन गए हैं।

Chandra Prakash PandeyWed, 26 Nov 2025 12:22 PM
1/5

अनिल कुंबले

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों में महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले शीर्ष पर हैं। उन्होंने 21 मैच में 31.79 के औसत से 84 विकेट झटके हैं।

2/5

जवागल श्रीनाथ

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीयों में पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 13 टेस्ट में 24.48 के औसत से 64 विकेट झटके हैं।

3/5

हरभजन सिंह

लिस्ट में तीसरे नंबर पर पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 11 टेस्ट में 28.40 के औसत से 60 विकेट झटके हैं।

4/5

जडेजा, अश्विन

भारत के स्पिन स्टार रहे रविचंद्रन अश्विन लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 14 टेस्ट मैच में 22.28 के औसत से 57 विकेट झटके हैं।

5/5

रविंद्र जडेजा

ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं। उन्होंने तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को पछाड़कर ये स्थान हासिल किया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट की पहली पारी में जडेजा ने 2 विकेट और दूसरी पारी में 4 विकेट झटके। इस तरह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनके टेस्ट विकेटों की संख्या 52 हो गई है। वह प्रोटियाज के खिलाफ 50 या उससे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले भारत के पांचवें गेंदबाज बन गए हैं। रविंद्र जडेजा ने 11 टेस्ट में 19.63 के औसत से ये 52 टेस्ट विकेट झटके हैं।

