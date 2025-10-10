इस साल अबतक टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज; भारतीयों का दबदबा

रविंद्र जडेजा

लिस्ट में तीसरे नंबर पर स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में चल रहे दूसरे टेस्ट से पहले तक अबतक 7 मैच की 13 पारियों में 659 रन बनाए हैं। इस दौरान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 में मौजूद बल्लेबाजों में उनका औसत सबसे ज्यादा है। उन्होंने इस साल अब तक टेस्ट में 82.37 के औसत से रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 5 अर्धशतक जड़े हैं।