इस साल अबतक टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज; भारतीयों का दबदबा

2025 में अबतक सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने के मामले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल शीर्ष पर हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे दूसरे मैच से पहले तक गिल ने इस साल अबतक 7 मैच खेले हैं। उसकी 13 पारियों में उनके नाम 837 रन दर्ज हैं। इस दौरान उन्होंने 4 शतक और 1 अर्धशतक जड़े हैं और उनका औसत 64.38 है।
इस साल टेस्ट में अबतक सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में केएल राहुल दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में चल रहे दूसरे टेस्ट में भारत की पहली पारी के दौरान 38 रन बनाए। उन्होंने इस साल अब तक 8 टेस्ट की 14 पारियों में 687 रन बनाए हैं। इनमें 3 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में चल रहे दूसरे टेस्ट से पहले तक अबतक 7 मैच की 13 पारियों में 659 रन बनाए हैं। इस दौरान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 में मौजूद बल्लेबाजों में उनका औसत सबसे ज्यादा है। उन्होंने इस साल अब तक टेस्ट में 82.37 के औसत से रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 5 अर्धशतक जड़े हैं।
इस साल अब तक टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर जिम्बाब्वे के सीन कोलिन विलियम्स हैं। उन्होंने इस साल अब तक 8 टेस्ट मैच की 16 पारियों में 648 रन बनाए हैं।
लिस्ट में इंग्लैंड के बेन डकेट पांचवें नंबर पर हैं। उन्होंने इस साल अब तक 6 टेस्ट मैच की 19 पारियों में 602 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 3 अर्धशतक जड़े हैं।