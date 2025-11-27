Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोखेल2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीय, गिल का 17 से टूटा दिल; पंत लिस्ट में फिसड्डी

2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीय, गिल का 17 से टूटा दिल; पंत लिस्ट में फिसड्डी

भारतीय टीम साल 2025 में अपनी आखिरी टेस्ट सीरीज खेल चुकी है। भारत का हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की सीरीज में सूपड़ा साफ हुआ। जानिए, 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीय प्लेयर कौन हैं?

Md.Akram Thu, 27 Nov 2025 03:02 PM
1/5

शुभमन गिल

साल 2025 में भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन कप्तान शुभमन गिल ने बनाए। उन्होंने 9 टेस्ट मैचों की 16 पारियों में 983 रन जुटाए। उनका औसत 70.21 का रहा। वह फिलहाल ओवरऑल लिस्ट में भी टॉप पर हैं। गिल महज 17 रनों से एक हजारी बनने से चूक गए। उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में गर्दन में परेशानी का सामना करना पड़ा था। वह दूसरी पारी में बैटिंग करने नहीं उतरे। गिल अनफिट होने के कारण दूसरे टेस्ट का हिस्सा नहीं थे।

2/5

केएल राहुल

सूची में दूसरे नंबर पर बल्लेबाज केएल राहुल हैं। राहुल ने 2025 में भारत के लिए 45.16 के औसत से 813 टेस्ट रन बनाए। उन्होंने 10 मैचों की 19 पारियो में ऐसा किया। राहुल साउथ अफ्रीका सीरीज में एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके।

3/5

रवींद्र जडेजा

अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने 2025 में 764 रन जोड़े, जिसमें 63.66 का औसत है। वह मौजूदा साल में भारत के लिए 10 टेस्ट मैचों की 17 पारियों में बल्लेबाजी करने उतरे। उन्होंने साउथ अफ्रीका सीरीज में एक फिफ्टी जड़ी।

4/5

यशस्वी जायसवाल

युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 39.21 के औसत से 745 रन जुटाए। उन्होंने 2025 में भारत के लिए 10 टेस्ट मैचों की 19 पारियों में बल्लेबाजी की। यशस्वी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक अर्धशतकीय पारी खेली।

5/5

ऋषभ पंत

विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत लिस्ट में फिसड्डी हैं। वह 629 रनों के साथ पांचवें पायदान पर हैं। पंत ने 2025 में भारत के लिए सात टेस्ट की 13 पारियों में बैटिंग की। उनका औसत 48.38 का रहा। पंत साउथ अफ्रीका सीरीज में फ्लॉप रहे। उन्होंने शुभमन गिल के चोटिल होने के बाद भारतीय टीम की कप्तानी की।

