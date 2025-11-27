2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीय, गिल का 17 से टूटा दिल; पंत लिस्ट में फिसड्डी

शुभमन गिल

साल 2025 में भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन कप्तान शुभमन गिल ने बनाए। उन्होंने 9 टेस्ट मैचों की 16 पारियों में 983 रन जुटाए। उनका औसत 70.21 का रहा। वह फिलहाल ओवरऑल लिस्ट में भी टॉप पर हैं। गिल महज 17 रनों से एक हजारी बनने से चूक गए। उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में गर्दन में परेशानी का सामना करना पड़ा था। वह दूसरी पारी में बैटिंग करने नहीं उतरे। गिल अनफिट होने के कारण दूसरे टेस्ट का हिस्सा नहीं थे।