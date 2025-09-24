भारत के नए सिक्सर किंग बने अभिषेक शर्मा, गुरु युवराज सिंह को भी छोड़ा पीछे

अभिषेक शर्मा

टी20 इंटरनेशनल में शुरुआती 20 पारियों में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीयों की बात करें तो अभिषेक शर्मा टॉप पर हैं। उन्होंने 20 पारियों में 53 छक्के जड़े हैं। स्ट्राइक संभालने के साथ ही उनका विध्वंसक अंदाज दिखने लगता है। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 मुकाबले में उन्होंने आते ही शाहीन शाह अफरीदी की पहली ही गेंद पर शानदार छक्का लगाया था। मैच में उन्होंने 39 गेंदों में 74 रन की जबरदस्त पारी खेली। इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अभिषेक ने अपनी पारी में 5 छक्के जड़े थे।