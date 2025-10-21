टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के 5 सबसे धीमे शतक, 2 बल्लेबाजों ने तो कर दी थीं हदें पार

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे धीमा यानी सबसे ज्यादा गेंद खेलने के बाद शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम इंग्लैंड के बल्लेबाज माइकल काउड्रे का आता है, जिन्होंने 1957 में वेस्टइंडीज के खिलाफ बर्मिंघम में 535 गेंदों में शतक पूरा किया था।
पाकिस्तान के नजर मोहम्मद टेस्ट क्रिकेट में सबसे धीमा शतक जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। उन्होंने इंडिया के खिलाफ लखनऊ में 520 गेंदों में 1952 में शतक जड़ा था। वे पहले ऐसे बल्लेबाज थे, जिन्होंने 500 से ज्यादा गेंदों में शतक पूरा किया था। बाद में काउड्रे ने इसे तोड़ा।
साउथ अफ्रीका के डेरिक जैकी मैकग्ले ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डरबन में 485 गेंदों में टेस्ट क्रिकेट में शतक पूरा किया था। वे दुनिया के तीसरे सबसे धीमा टेस्ट शतक जड़ने वाले बल्लेबाज हैं। 1958 में उन्होंने ये कमाल किया था।
480 गेंदों में टेस्ट शतक इंग्लैंड के अलबर्ट वाटकिंस ने पूरा किया था। उन्होंने भारत के खिलाफ दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में 1951 में ये सबसे धीमा शतक जड़ा था। बाद में इस रिकॉर्ड तो तीन बल्लेबाजों ने तोड़ा।
पाकिस्तान के एक और बल्लेबाज का नाम सबसे धीमा शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में है। 448 गेंदों में हनीफ मोहम्मद ने इंग्लैंड के खिलाफ डैक्का में 1962 में सेंचुरी जड़ी थी।