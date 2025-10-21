टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के 5 सबसे धीमे शतक, 2 बल्लेबाजों ने तो कर दी थीं हदें पार

सबसे पहला 500 प्लस गेंदों में टेस्ट शतक

पाकिस्तान के नजर मोहम्मद टेस्ट क्रिकेट में सबसे धीमा शतक जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। उन्होंने इंडिया के खिलाफ लखनऊ में 520 गेंदों में 1952 में शतक जड़ा था। वे पहले ऐसे बल्लेबाज थे, जिन्होंने 500 से ज्यादा गेंदों में शतक पूरा किया था। बाद में काउड्रे ने इसे तोड़ा।