जोस बटलर ने T20 में 600 छक्के लगाकर रचा इतिहास, टॉप 5 लिस्ट में चार खिलाड़ी एक टीम से

जोस बटलर

इंग्लैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज जोस बटलर ने टी20 क्रिकेट में 600 सिक्स कंप्लीट कर लिए हैं और इतिहास रच दिया। वह इस फॉर्मेट में 600 सिक्स का आंकड़ा छूने वाले पहले नॉन-वेस्टइंडीज प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने आईपीएल 2026 में बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस मैच में ऐसा किया। उन्होंने दिल्ली के खिलाफ 27 गेंदों में तीन चौकों और पांच छक्कों की मदद से 52 रन बनाए। बटलर ने अभी तक 496 टी20 मुकाबले खेले हैं।