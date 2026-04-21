अभिषेक शर्मा बने IPL 2026 के 'सिक्सर किंग', टॉप 5 लिस्ट में किस नंबर पर वैभव सूर्यवंशी?

अभिषेक शर्मा बने 'सिक्सर किंग'

सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के खिलाफ शानदार शतकीय पारी खेली। उन्होंने 68 गेंदों में 10 चौकों और 10 छक्कों की मदद से नाबाद 135 रनों की पारी खेली। अभिषेक आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले प्लेयर बन गए हैं। वह जारी सीजन में अब तक सात मैचों में 27 छक्के लगा चुके हैं।