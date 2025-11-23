भारत के खिलाफ टेस्ट में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के; शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ने से चूके मार्को येन्सन

मार्को येन्सन ने भारत के खिलाफ गुवाहटी टेस्ट की पहली पारी में 93 रन बनाए, इस दौरान उन्होंने 7 छक्के जड़े। येन्सन इसी के साथ भारत के खिलाफ एक पारी में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस लिस्ट में शाहिद अफरीदी की बराबरी कर ली है।
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के नाम भी भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 7 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड है। उन्होंने यह कारनामा 2006 में लाहौर टेस्ट में किया था, जब उन्होंने 103 रनों की पारी खेली थी।
वेस्टइंडीज के विव रिचर्ड्स ने भारत के खिलाफ एक टेस्ट पारी में 6 छक्के जड़े हुए हैं। उन्होंने यह कारनामा 1974 में दिल्ली टेस्ट के दौरान किया था।
ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन भी 6 छ्क्कों के साथ लिस्ट में मौजूद हैं। उन्होंने 2001 में चेन्नई टेस्ट के दौरान जब 203 रनों की पारी खेली थी तो ऐसा किया था।
बांग्लादेश के हरफनमौला शाकिब अल हसन भी भारत के खिलाफ एक टेस्ट पारी में 6 छक्के जड़ चुके हैं। उन्होंने ऐसा दिसंबर 2022 में किया था, जब भारत बांग्लादेश दौरे पर गया था।