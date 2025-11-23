भारत के खिलाफ टेस्ट में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के; शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ने से चूके मार्को येन्सन

मार्को येन्सन

मार्को येन्सन ने भारत के खिलाफ गुवाहटी टेस्ट की पहली पारी में 93 रन बनाए, इस दौरान उन्होंने 7 छक्के जड़े। येन्सन इसी के साथ भारत के खिलाफ एक पारी में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस लिस्ट में शाहिद अफरीदी की बराबरी कर ली है।