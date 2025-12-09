2025 में वनडे में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वाले टॉप 5 प्लेयर, रोहित शर्मा नहीं; ये 'अनजान' है नंबर-1

रोहित शर्मा

लिस्ट में दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं। 'हिटमैन' ने 2025 में 14 मैचों में 24 छक्के जड़े। भारत ने मौजूदा साल में अपनी आखिरी वनडे सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली। रोहित सीरीज के दौरान वनडे इतिहास में सर्वाधिक सिक्स (355) मारने वाले खिलाड़ी बने।