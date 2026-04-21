IPL 2026 में पावरप्ले के टॉप 5 सिक्सर किंग, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी का जलवा

अभिषेक शर्मा

आईपीएल 2026 में पावरप्ले के दौरान सबसे ज्यादा छक्कों के मामले में सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा संयुक्त रूप से टॉप पर हैं। उन्होंने पावरप्ले के दौरान अब तक 6 पारियों में 15 छक्के जड़े हैं। वैसे आईपीएल 2026 में उनके छक्कों की संख्या 17 है। जाहिर है कि 2 सिक्स उन्होंने पावरप्ले के बाद जड़े हैं।