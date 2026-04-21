Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

IPL 2026 में पावरप्ले के टॉप 5 सिक्सर किंग, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी का जलवा

IPL 2026 में पावरप्ले के दौरान जो टीमें पावर हिटिंग का प्रदर्शन करने में कामयाब हो रही हैं, आमतौर पर वो जीत भी रही हैं। टीमें शुरुआती 6 ओवर में ही फील्ड रिस्ट्रिक्शन का फायदा उठाते हुए मजबूत बैटिंग की नींव रखना चाहती हैं। आइए देखते हैं पावरप्ले में अब तक सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज।

Chandra Prakash PandeyApr 21, 2026 02:58 pm IST
1/5

अभिषेक शर्मा

आईपीएल 2026 में पावरप्ले के दौरान सबसे ज्यादा छक्कों के मामले में सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा संयुक्त रूप से टॉप पर हैं। उन्होंने पावरप्ले के दौरान अब तक 6 पारियों में 15 छक्के जड़े हैं। वैसे आईपीएल 2026 में उनके छक्कों की संख्या 17 है। जाहिर है कि 2 सिक्स उन्होंने पावरप्ले के बाद जड़े हैं।

2/5

वैभव सूर्यवंशी

राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के विध्वसंक ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने भी अब तक इस सीजन में पावरप्ले के दौरान 6 पारियों में 15 छक्के जड़े हैं। वैसे आईपीएल 2026 में उनके कुल छक्कों की संख्या 20 है। उन्होंने 5 छक्के पावरप्ले खत्म होने के बाद लगाए हैं।

3/5

प्रियांश आर्य

लिस्ट में तीसरे नंबर पर पंजाब किंग्स के प्रियांश आर्य है। आर्य ने अब तक इस सीजन में पावरप्ले के दौरान 6 पारियों में 14 छक्के जड़े हैं। हालांकि आईपीएल 2026 के दौरान उनके बल्ले से अब तक 20 छक्के आ चुके हैं। उन्होंने 6 छक्के पावरप्ले के बाद लगाए हैं।

4/5

यशस्वी जायसवाल

लिस्ट में चौथे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स के धाकड़ ओपनर यशस्वी जायसवाल हैं। उन्होंने आईपीएल 2026 में अब तक 6 पारियों में पावरप्ले के दौरान 9 छक्के लगाए हैं। वैसे इस सीजन में उन्होंने अब तक 12 छक्के जड़े हैं यानी 3 छक्के पावरप्ले खत्म होने के बाद लगाए हैं।

5/5

रियान रिकल्टन

लिस्ट में पांचवें नंबर पर मुंबई इंडियंस के रियान रिकल्टन हैं। उन्होंने अब तक इस सीजन में पावरप्ले के दौरान 5 पारियों में 9 छक्के लगाए हैं। यशस्वी जायसवाल की तरह उन्होंने भी आईपीएल 2026 में अभी तक 12 छक्के लगाए हैं जिनमें 3 पावरप्ले के बाद आए हैं।

IPL 2026 Vaibhav Suryavanshi Abhishek Sharma
Hindi NewsफोटोखेलIPL 2026 में पावरप्ले के टॉप 5 सिक्सर किंग, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी का जलवा