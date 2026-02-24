T20I में भारत के खिलाफ किसने ठोके सबसे ज्यादा छक्के? टॉप 5 में वेस्टइंडीज के दो खिलाड़ी

साउथ अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज डेविड मिलर के नाम टी20 इंटरनेशनल में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के ठोकने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 26 पारियों में 39 सिक्स उड़ाए हैं। मिलर ने हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के सामने अर्धशतक जमाया। उन्होंने 35 गेंदों में 63 रन बनाए, जिसमें सात चौके और तीन छक्के थे। साउथ अफ्रीका ने 76 रनों से मैच अपने नाम किया।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल हैं। उन्होंने T20I में भारत के विरुद्ध 22 पारियों में 38 छक्के जमाए हैं। ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप चरण से ही बाहर हो गया।
वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन ने भारतीय टीम के खिलाफ 35 सिक्स लगाए हैं। उन्होंने 22 पारियों में ऐसा किया। पूरन टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज स्क्वॉड का हिस्सा नहीं हैं। वेस्टइंडीज की टूर्नामेंट में एक मार्च को भारत से भिड़ंत होगी।
श्रीलंका के कप्तान और अनुभवी ऑलराउंडर दासुन शनाका चौथे पायदान पर हैं। उन्होंने भारत के सामने 23 पारियों में 30 छक्के ठोके हैं।
फेहरिस्त में पांचवें नंबर पर वेस्टइंडीज के एविन लुईस हैं। उन्होंने भारत के विरुद्ध 28 सिक्स मारे हैं। लुईस ने महज 8 पारियों में यह कमाल किया है। वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नहीं खेल रहे हैं।