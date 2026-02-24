T20I में भारत के खिलाफ किसने ठोके सबसे ज्यादा छक्के? टॉप 5 में वेस्टइंडीज के दो खिलाड़ी

डेविड मिलर

साउथ अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज डेविड मिलर के नाम टी20 इंटरनेशनल में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के ठोकने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 26 पारियों में 39 सिक्स उड़ाए हैं। मिलर ने हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के सामने अर्धशतक जमाया। उन्होंने 35 गेंदों में 63 रन बनाए, जिसमें सात चौके और तीन छक्के थे। साउथ अफ्रीका ने 76 रनों से मैच अपने नाम किया।