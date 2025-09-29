Asia Cup 2025 में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले Top 5 बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा हैं सिक्सर किंग

एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप 5 में दो भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका का एक-एक खिलाड़ी भी इस टॉप 5 सिक्स हिटर्स लिस्ट का हिस्सा है।
अभिषेक शर्मा टी20 एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने कुल 19 छक्के 7 पारियों में जड़े हैं। वे इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 300 से ज्यादा रन इस टूर्नामेंट में बनाए।
बांग्लादेश के बल्लेबाज सैफ हसन टी20 एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। उन्होंने महज 4 पारियों में 12 छक्के जड़े थे।
श्रीलंका के बल्लेबाज पथुम निसंका का नाम लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। 6 पारियों में इस बल्लेबाज के बल्ले से कुल 11 छक्के निकले थे।
पाकिस्तान के बल्लेबाज साहिबजादा फरहान इस लिस्ट में इकलौते पाकिस्तानी प्लेयर हैं, जिन्होंने 7 पारियों में कुल 11 छक्के अपन टीम के लिए जड़े थे।
टॉप 5 में दूसरे भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा हैं, जो लिस्ट में पांचवें पायदान पर हैं। उन्होंने 7 मैचों की 6 पारियों में कुल 10 छक्के जड़े।