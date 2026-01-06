WPL इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप 5 प्लेयर, हरमनप्रीत कौर लिस्ट में फिसड्डी

साइवर ब्रंट

महिला प्रीमियर लीग (WPL) इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड नैट साइवर ब्रंट के नाम दर्ज है। इंग्लैंड की ऑलराउंडर ब्रंट ने डब्ल्यूपीएल में 29 मैच खेलने के बाद 1027 रन बनाए हैं, जिसमें 46.68 का औसत है। वह डब्ल्यूपीएल 2026 में भी मुंबई इंडियंस (एमआई) के लिए खेलेंगी।