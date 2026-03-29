IPL ओपनर्स में सबसे ज्यादा रन; टॉप 5 में रोहित को पछाड़ने से चूके कोहली, नंबर-1 करेगा हैरान

आईपीएल ओपनर्स (सीजन का पहला मैच) में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अंबाती रायुडू के नाम दर्ज है। पूर्व बल्लेबाज रायडू इंडियन प्रीमियर लीग में 9 बार सीजन के पहले मैच में खेलने उतरे और 236 रन बटोरे। वह संयुक्त रूप से आईपीएल की संयुक्त रूप से सबसे सफल टीमों- चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और मुंबई इंडियंस (एमआई) का हिस्सा रहे।
अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने चार बार आईपीएल ओपनर्स में बैटिंग करते हुए 193 रन जोड़े। वह फिलहाल कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के कप्तान हैं। रहाणे सीएसके और एमआई समेत छह फ्रेंचाइजी से खेल चुके हैं।
'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने 8 मर्तबा आईपीएल ओपनर्स में बल्लेबाजी की है। उन्होंने इस दौरान 191 रन जुटाए। वह 2011 से मुंबई इंडियंस की ओर से खेल रहे हैं। उनकी कप्तानी में एमआई ने पांच बार आईपीएल ट्रॉफी जीती। रोहित 2008 से 2010 तक डेक्कन चार्जर्स का हिस्सा थे।
डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली लिस्ट में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने अब तक आईपीएल में छह बार सीजन ओपनर में बैटिंग करके 189 रन बनाए हैं। कोहली ने आईपीएल 2026 के पहले मैच में एसआरएच के खिलाफ 38 गेंदों में नाबाद 69 रन जोड़े। उनके बल्ले से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में पांच चौके और पांच सिक्स निकले। वह सिर्फ तीन रन से रोहित को पछाड़ने से चूक गए।
फेहरिस्त में पांचवे पायदान पर न्यूजीलैंड के पूर्व विकेटकीपर ब्रेंडन मैकुलम हैं। उन्होंने 2008 में आईपीएल के पहले सीजन के पहले मैच में 73 गेंदों में नाबाद 158 रन बटोरे थे। यह मैच केकेआर और आरसीबी के बीच हुआ था। मैकुलम तब केकेआर में थे। उन्होंने आरसीबी के विरुद्ध 10 चौके और 13 सिक्स लगाए। मैकुलम ने आईपीएल में केवल एक बार ही सीजन ओपनर में बैटिंग करने उतरे।