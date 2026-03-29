IPL ओपनर्स में सबसे ज्यादा रन; टॉप 5 में रोहित को पछाड़ने से चूके कोहली, नंबर-1 करेगा हैरान

विराट कोहली

डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली लिस्ट में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने अब तक आईपीएल में छह बार सीजन ओपनर में बैटिंग करके 189 रन बनाए हैं। कोहली ने आईपीएल 2026 के पहले मैच में एसआरएच के खिलाफ 38 गेंदों में नाबाद 69 रन जोड़े। उनके बल्ले से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में पांच चौके और पांच सिक्स निकले। वह सिर्फ तीन रन से रोहित को पछाड़ने से चूक गए।