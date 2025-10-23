ऑस्ट्रेलिया में IND vs AUS के वनडे मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन वाले बल्लेबाज; रोहित शर्मा ने रचा इतिहास

एडिलेड वनडे से पहले रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी धरती पर 20 वनडे मैचों में 998 रन बनाए थे। गुरुवार को जैसे ही उन्होने अपना दूसरा रन बनाया, वह ऑस्ट्रेलिया में उसके खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। रोहित शर्मा ने बहुत संभलकर धीमी शुरुआत की लेकिन एक बार आंख जम जाने पर उन्होंने कई अच्छे शॉट भी लगाए। वह 73 रन बनाकर मिचेल स्टार्क की गेंद पर जोश हेजलवुड के हाथों कैच आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के वनडे मैचों में दोनों टीमों को मिलाकर सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में रोहित शर्मा टॉप पर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक 21 वनडे मैच में 1071 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 171 रन रहा है।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में भी विराट कोहली खाता नहीं खोल सके। अपने वनडे इंटरनेशनल करियर में पहली बार वह लगातार दो मैचों में शून्य पर आउट हुए। इसके बावजूद वह ऑस्ट्रेलिया में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के वनडे मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 802 रन बनाए हैं।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में उसके खिलाफ 25 वनडे मैचों में 740 रन बनाए हैं। इसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया में उसके खिलाफ वनडे में सचिन तेंदुलकर का सर्वोच्च स्कोर 117 रन है।
लिस्ट में चौथे नंबर पर भी भारतीय बल्लेबाज हैं और वो हैं- महेंद्र सिंह धोनी। धोनी ने ऑस्ट्रेलिया में उसके खिलाफ 21 वनडे मैच खेले हैं और उनमें 5 अर्धशतकों की मदद से 684 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 87 रन रहा है।
लिस्ट में पांचवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ हैं। टॉप 5 की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के वह इकलौते बल्लेबाज हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भारत के खिलाफ 11 वनडे मैचों में 683 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 4 शतक और 1 अर्धशतक जड़े हैं और उनका बेस्ट स्कोर 149 रन रहा है।