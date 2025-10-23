ऑस्ट्रेलिया में IND vs AUS के वनडे मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन वाले बल्लेबाज; रोहित शर्मा ने रचा इतिहास

रोहित शर्मा

एडिलेड वनडे से पहले रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी धरती पर 20 वनडे मैचों में 998 रन बनाए थे। गुरुवार को जैसे ही उन्होने अपना दूसरा रन बनाया, वह ऑस्ट्रेलिया में उसके खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। रोहित शर्मा ने बहुत संभलकर धीमी शुरुआत की लेकिन एक बार आंख जम जाने पर उन्होंने कई अच्छे शॉट भी लगाए। वह 73 रन बनाकर मिचेल स्टार्क की गेंद पर जोश हेजलवुड के हाथों कैच आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के वनडे मैचों में दोनों टीमों को मिलाकर सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में रोहित शर्मा टॉप पर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक 21 वनडे मैच में 1071 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 171 रन रहा है।