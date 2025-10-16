ऑस्ट्रेलिया में IND vs AUS वनडे मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 खिलाड़ी; सचिन से भी आगे रोहित-कोहली

रोहित शर्मा

ऑस्ट्रेलिया में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज की बात करें तो लिस्ट में भारतीयों का दबदबा है। टॉप 5 में 4 बल्लेबाज भारत के हैं। लिस्ट में सचिन तेंदुलकर से भी आगे हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा। टॉप 5 लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ एक बल्लेबाज है और वो भी सबसे आखिरी यानी पांचवें स्थान पर। रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में मेजबान टीम के खिलाफ वनडे में 1000 रन पूरा करने से सिर्फ 10 रन पीछे हैं। उन्होंने 19 मैच में 990 रन बनाए हैं। वह लिस्ट में सबसे ऊपर हैं।