एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज; किंग तो विराट कोहली ही हैं

एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। वह टी20 से संन्यास ले चुके हैं और इस बार खेलते हुए नहीं दिखेंगे। कोहली ने एशिया कप के 10 टी20 मैचों में 85.80 के अविश्वसनीय औसत से 429 रन बनाए हैं। उनके नाम एशिया कप में 1 टी20 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 122 रन नॉट आउट रहा।
एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान हैं। उन्होंने टूर्नामेंट के 6 टी20 मैचों में 56.20 के औसत से 281 रन बनाए हैं। इनमें 3 अर्धशतक शामिल हैं। मोहम्मद रिजवान इस बार पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल नहीं हैं।
एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भारत के रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 9 मैच में 30.11 के औसत से 271 रन बनाए। इनमें 2 अर्धशतक हैं और उनका सर्वोच्च स्कोर 83 रन का रहा। विराट कोहली की तरह ही रोहित शर्मा भी टी20 से संन्यास ले चुके हैं और इस बार वह टूर्नामेंट में नहीं दिखेंगे।
लिस्ट में चौथे नंबर पर हांगकांग के बाबर हयात हैं। उन्होंने एशिया कप के 5 टी20 मैचों में 47 के औसत से 235 रन बनाए हैं। इसमें उनके 1 शतक और 1 अर्धशतक भी शामिल हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 122 रन है।
लिस्ट में पांचवें नंबर पर अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान हैं। उन्होंने एशिया कप के 5 टी20 मैचों में 65.33 के औसत से 196 रन बनाए हैं। इसमें 64 रन की एक नाबाद अर्धशतकीय पारी भी शामिल है।