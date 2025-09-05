एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज; किंग तो विराट कोहली ही हैं

विराट कोहली

एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। वह टी20 से संन्यास ले चुके हैं और इस बार खेलते हुए नहीं दिखेंगे। कोहली ने एशिया कप के 10 टी20 मैचों में 85.80 के अविश्वसनीय औसत से 429 रन बनाए हैं। उनके नाम एशिया कप में 1 टी20 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 122 रन नॉट आउट रहा।