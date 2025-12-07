विराट कोहली ने बनाया एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, इनके नाम हैं अब सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड

भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली ने सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीतने के मामले में विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। वे अब तक 556 मैचों में 21 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीत चुके हैं।
664 मैचों में सचिन तेंदुलकर ने कुल 20 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड अपने नाम किया था। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर अब सबसे ज्यादा इस अवॉर्ड को जीतने के मामले में दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं।
बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन ने 17 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम किया है। वे तीनों फॉर्मेट में 447 मैच खेले थे। वे इस क्लब में तीसरे पायदान पर विराजमान हैं।
साउथ अफ्रीका के पूर्व महान क्रिकेटर जैक कैलिस ने 519 मैचों में 15 बार इंटरनेशनल क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड अपने नाम किया है। वे सबसे ज्यादा इस खिताब को जीतने वाले चौथे क्रिकेटर हैं।
डेविड वॉर्नर ने 383 मैचों में 13 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट में जीता है। वे इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं। इतने ही अवॉर्ड सनथ जयसूर्या ने भी जीते हैं, लेकिन उनके मैचों की संख्या काफी ज्यादा है।