विराट कोहली ने बनाया एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, इनके नाम हैं अब सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड

डेविड वॉर्नर टॉप 5 में

डेविड वॉर्नर ने 383 मैचों में 13 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट में जीता है। वे इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं। इतने ही अवॉर्ड सनथ जयसूर्या ने भी जीते हैं, लेकिन उनके मैचों की संख्या काफी ज्यादा है।