2025 में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीय, कोहली हैं 'किंग'; राहुल लिस्ट में फिसड्डी

कोहली हैं 'किंग'

भारत के लिए साल 2025 में सबसे ज्यादा वनडे रन विराट कोहली ने बनाए। 'किंग कोहली' ने मौजूदा साल में 13 वनडे मैचों में 651 रन जोड़े, जिसमें 65.10 का औसत रहा। उन्होंने तीन शतक और चार अर्धशतक लगाए। स्टार क्रिकेटर कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे।