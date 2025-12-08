Hindustan Hindi News
2025 में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीय, कोहली हैं 'किंग'; राहुल लिस्ट में फिसड्डी

टीम इंडिया साल 2025 में अपनी आखिरी वनडे सीरीज खेल चुकी है। भारत ने हाल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। चलिए, आपको 2025 में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीयों के बारे में बताते हैं।

Md.Akram Dec 08, 2025 05:19 pm IST
1/5

कोहली हैं 'किंग'

भारत के लिए साल 2025 में सबसे ज्यादा वनडे रन विराट कोहली ने बनाए। 'किंग कोहली' ने मौजूदा साल में 13 वनडे मैचों में 651 रन जोड़े, जिसमें 65.10 का औसत रहा। उन्होंने तीन शतक और चार अर्धशतक लगाए। स्टार क्रिकेटर कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे।

2/5

रोहित शर्मा

'हिटमैन' रोहित शर्मा सूची में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 2025 में 14 वनडे मुकाबले खेलने के बाद 650 रन बनाए। उनका औसत 50.00 का रहा। बतौर ओपनर उतरने वाले रोहित के बल्ले से दो सेंचुरी और चार अर्धशतकीय पारियां निकलीं।

3/5

श्रेयस अय्यर

मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने इस साल 11 वनडे मैचों में 49.60 के औसत से 496 रन जुटाए। उन्होंने पांच अर्धशतकीय पारियां खेलीं। भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान अय्यर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोटिल हो गए थे। वह अनफिट होने के कारण साउथ अफ्रीका सीरीज में नहीं खेले।

4/5

शुभमन गिल

कप्तान शुभमन गिल ने 2025 में 11 वनडे मैच खेलने के बाद 490 रन बनाए, जिसमें 49.00 का औसत रहा। उन्होंने दो सेंचुरी और दो फिफ्टी लगाईं। गिल चोटिल होने की वजह से साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज में भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा नहीं था।

5/5

केएल राहुल

केएल राहुल लिस्ट में फिसड्डी हैं। वह 367 रनों के साथ पांचवें पायदान पर हैं। राहुल ने 2025 में 14 वनडे मैचों की 11 पारियों में बल्लेबाजी की। उनका औसत 52.42 का रहा। राहुल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी की थी।

