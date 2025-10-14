AUS के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक जड़ने वाले 5 प्लेयर, रोहित-कोहली इतिहास रचने की दहलीज पर

सचिन तेंदुलकर

वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक जड़ने का रिकॉर्ड महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम है। उन्होंने कुल 9 शतक लगाए। उन्होंने कंगारू टीम के विरुद्ध 1991 से 2012 तक 71 वनडे मैच खेले। सचिन का सेंचुरी का यह रिकॉर्ड अब खतरे में है।