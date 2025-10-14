Hindustan Hindi News
AUS के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक जड़ने वाले 5 प्लेयर, रोहित-कोहली इतिहास रचने की दहलीज पर

रोहित शर्मा और विराट कोहली 19 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में एक्शन में नजर आएंगे। दोनों सात महीने बाद भारतीय टीम की ओर से उतरेंगे। रोहित और कोहली इतिहास रचने की दहलीज पर हैं। दोनों के पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक जड़ने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में टॉप पर पहुंचने का मौका है।

Md.Akram Tue, 14 Oct 2025 07:12 PM
सचिन तेंदुलकर

वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक जड़ने का रिकॉर्ड महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम है। उन्होंने कुल 9 शतक लगाए। उन्होंने कंगारू टीम के विरुद्ध 1991 से 2012 तक 71 वनडे मैच खेले। सचिन का सेंचुरी का यह रिकॉर्ड अब खतरे में है।

रोहित शर्मा

'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 46 वनडे मैचों में आठ सेंचुरी लगाई हैं। रोहित इतिहास रचने की दहलीज पर हैं। वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अगर दो शतक लगाने में कामयाब रहे तो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे।

विराट कोहली

रोहित के अलावा स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के पास भी सचिन को पछाड़ने का मौका है। उन्हें भी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दो शतक की जरूरत है। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 50 वनडे मैचों में आठ शतक जमाए हैं।

डेसमंड हेन्स

वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज डेसमंड हेन्स लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1978 से 1993 तक 64 वनडे मैचों में 6 सेंचुरी लगाईं।

फाफ डुप्लेसी

साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसी फेहरिस्त में पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने पांच शतक लगाए। डुप्लेसी ने अपने करियर में 2011 से 2019 तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 वनडे मैच खेले।

