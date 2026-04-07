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IPL टीम के खिलाफ बिना POTM जीते सबसे ज्यादा मैच, टॉप 5 में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी

आईपीएल में एक टीम के खिलाफ बिना प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीते सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले टॉप 5 खिलाड़ियों की लिस्ट में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी शामिल हैं। दोनों साल 2008 से इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खेल रहे हैं।

Md.Akram Apr 07, 2026 07:29 pm IST
1/5

रविचंद्रन अश्विन

रविचंद्रन अश्विन के नाम आईपीएल में एक टीम के खिलाफ बिना प्लेयर ऑफ द मैच (POTM) अवॉर्ड जीते सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है। पूर्व दिग्गज स्पिनर अश्विन ने मुंबई इंडियंस (एमआई) के विरुद्ध 37 मुकाबले खेले लेकिन कभी प्लेयर ऑफ द मैच नहीं बने। वह आईपीएल से रिटायर हो गए हैं।

2/5

विराट कोहली

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने भी अब तक मुंबई के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार नहीं जीता है। वह आईपीएल में एमआई के सामने 34 मैच खेल चुक हैं। कोहली ने राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के खिलाफ (33 मैच) भी POTM हासिल नहीं किया।

3/5

दिनेश कार्तिक

लिस्ट में तीसरे नंबर पर पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक हैं। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के विरुद्ध 33 मुकाबले खेलने के बावजूद प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड नहीं जीता। वह आईपीएल में अब आरसीबी के मेंटोर है।

4/5

रोहित शर्मा

'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने भी अभी तक राजस्थान रॉयल्स के विरुद्ध प्लेयर ऑफ द मैच हासिल नहीं किया है। मुंबई इंडियंस का हिस्सा रोहित आरआर के सामने 30 मैच खेल चुके हैं आईपीएल 2026 में मुंबई और राजस्थान की मंगलवार (7 अप्रैल) को भिड़ंत होनी है।

5/5

भुवनेश्वर कुमार

सूची में पांचवें पायदान पर तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार हैं। वह कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ 30 मुकाबले खेलने के बावजूद प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड नहीं जीत पाए हैं। भुवी आरसीबी की ओर से खेलते हैं।

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