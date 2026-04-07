IPL टीम के खिलाफ बिना POTM जीते सबसे ज्यादा मैच, टॉप 5 में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी

रविचंद्रन अश्विन

रविचंद्रन अश्विन के नाम आईपीएल में एक टीम के खिलाफ बिना प्लेयर ऑफ द मैच (POTM) अवॉर्ड जीते सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है। पूर्व दिग्गज स्पिनर अश्विन ने मुंबई इंडियंस (एमआई) के विरुद्ध 37 मुकाबले खेले लेकिन कभी प्लेयर ऑफ द मैच नहीं बने। वह आईपीएल से रिटायर हो गए हैं।