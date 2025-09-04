ODI में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट हॉल वाले भारतीय; मोहम्मद शमी हैं बेताज बादशाह

वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा करने का रिकॉर्ड मोहम्मद शमी के नाम है। उन्होंने 6 बार ये कारनामा किया है। शमी ने अब तक 108 ODI खेले हैं जिनमें उनके नाम 206 विकेट दर्ज हैं। वनडे में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 57 रन देकर 7 विकेट है।
वनडे में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट हॉल वाले भारतीयों में पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने अपने करियर में 3 बार यह कारनामा किया। श्रीनाथ के नाम 229 ओडीआई में 315 विकेट दर्ज हैं। उनका इस फॉर्मेट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 23 रन देकर 5 विकेट है।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर हरभजन सिंह हैं। उन्होंने भी वनडे में 3 बार 5 विकेट हॉल लिया है। भज्जी ने अपने करियर में 234 वनडे मैच खेले जिनमें उनके नाम 265 विकेट दर्ज हैं। इस फॉर्मेट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 31 रन देकर 5 विकेट है।
4 सितंबर 2025 को क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करने वाले लेग स्पिनर अमित मिश्रा लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने अपने छोटे से करियर में 2 बार एकदिवसीय मैचों में 5 विकेट हॉल का कारनामा किया। मिश्रा ने सिर्फ 36 ओडीआई खेले जिनमें उनके नाम 64 विकेट दर्ज हैं।
अमित मिश्रा के अलावा 13 अन्य भारतीयों ने भी ODI में 2-2 बार फिफर का कारनामा किया है। इनमें के श्रीकांत, रॉबिन सिंह, युजवेंद्र चहल, सौरव गांगुली, जसप्रीत बुमराह, आशीष नेहरा, कुलदीप यादव, इरफान पठान, मनोज प्रभाकर, सचिन तेंदुलकर, अजीत अगरकर, रविंद्र जडेजा और अनिल कुंबले शामिल हैं।