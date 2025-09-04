ODI में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट हॉल वाले भारतीय; मोहम्मद शमी हैं बेताज बादशाह

मोहम्मद शमी

वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा करने का रिकॉर्ड मोहम्मद शमी के नाम है। उन्होंने 6 बार ये कारनामा किया है। शमी ने अब तक 108 ODI खेले हैं जिनमें उनके नाम 206 विकेट दर्ज हैं। वनडे में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 57 रन देकर 7 विकेट है।