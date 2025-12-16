ये हैं IPL में बिकने वाले 5 सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी, ऑक्शन इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

प्रशांत वीर संयुक्त रूप से आईपीएल के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी (जिसने कोई इंटरेशनल मैच नहीं खेला) बन गए हैं। 20 वर्षीय ऑलराउंडर को चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने आईपीएल 2026 ऑक्शन में 14 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा। वह पहली बार आईपीएल खेलेंगे। प्रशांत ने यूपी टी20 लीग में शानदार प्रदर्शन किया।
सीएसके ने आईपीएल 2026 ऑक्शन में प्रशांत के अलावा अनकैप्ड कार्तिक शर्मा पर पैसों की बारिश की। कार्तिक को भी 14 करोड़ 20 लाख रुपये में लिया। वह राजस्थान के विकेटकीपर हैं। 19 वर्षीय कार्तिक ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपनी हिटिंग से सभी का ध्यान खींचा। बता दें कि ऑक्शन में पहली बार ऐसा हुआ, जब दो अनकैप्ड प्लेयर को एक टीम द्वारा 10 करोड़ या उससे अधिक की रकम में लिया गया।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर तेज गेंदबाज आवेश खान हैं। उन्हें आईपीएल 2022 ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने 10 करोड़ रुपये में खरीदा था। वह तब सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बने थे।
स्पिनर कृष्णप्पा गौतम को चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2021 ऑक्शन में 9.25 करोड़ में अपने साथ जोड़ा था। वह उस समय सबसे महंगे अनकैप्ड थे। उनका रिकॉर्ड अगले साल आवेश ने तोड़ा।
फेहरिस्त में पांचवें नंबर पर पावर हिटर शाहरुख खान हैं। शाहरुख को पंजाब किंग्स ने आईपीएल ऑक्शन 2022 में 9 करोड़ रुपले में लिया था।