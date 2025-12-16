ये हैं IPL में बिकने वाले 5 सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी, ऑक्शन इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

कार्तिक शर्मा

सीएसके ने आईपीएल 2026 ऑक्शन में प्रशांत के अलावा अनकैप्ड कार्तिक शर्मा पर पैसों की बारिश की। कार्तिक को भी 14 करोड़ 20 लाख रुपये में लिया। वह राजस्थान के विकेटकीपर हैं। 19 वर्षीय कार्तिक ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपनी हिटिंग से सभी का ध्यान खींचा। बता दें कि ऑक्शन में पहली बार ऐसा हुआ, जब दो अनकैप्ड प्लेयर को एक टीम द्वारा 10 करोड़ या उससे अधिक की रकम में लिया गया।