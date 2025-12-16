Hindustan Hindi News
ये हैं IPL में बिकने वाले 5 सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी, ऑक्शन इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

ये हैं IPL में बिकने वाले 5 सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी, ऑक्शन इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

आईपीएल 2026 ऑक्शन में अनकैप्ड प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा का जलवा रहा। चलिए, आपको ऑक्शन इतिहास में बिकने वाले 5 सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं। अगर किसी प्लेयर ने इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है तो उसे अनकैप्ड कहा जाता है।

Md.Akram Dec 16, 2025 07:58 pm IST
1/5

प्रशांत वीर

प्रशांत वीर संयुक्त रूप से आईपीएल के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी (जिसने कोई इंटरेशनल मैच नहीं खेला) बन गए हैं। 20 वर्षीय ऑलराउंडर को चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने आईपीएल 2026 ऑक्शन में 14 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा। वह पहली बार आईपीएल खेलेंगे। प्रशांत ने यूपी टी20 लीग में शानदार प्रदर्शन किया।

2/5

कार्तिक शर्मा

सीएसके ने आईपीएल 2026 ऑक्शन में प्रशांत के अलावा अनकैप्ड कार्तिक शर्मा पर पैसों की बारिश की। कार्तिक को भी 14 करोड़ 20 लाख रुपये में लिया। वह राजस्थान के विकेटकीपर हैं। 19 वर्षीय कार्तिक ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपनी हिटिंग से सभी का ध्यान खींचा। बता दें कि ऑक्शन में पहली बार ऐसा हुआ, जब दो अनकैप्ड प्लेयर को एक टीम द्वारा 10 करोड़ या उससे अधिक की रकम में लिया गया।

3/5

आवेश खान

लिस्ट में तीसरे नंबर पर तेज गेंदबाज आवेश खान हैं। उन्हें आईपीएल 2022 ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने 10 करोड़ रुपये में खरीदा था। वह तब सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बने थे।

4/5

कृष्णप्पा गौतम

स्पिनर कृष्णप्पा गौतम को चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2021 ऑक्शन में 9.25 करोड़ में अपने साथ जोड़ा था। वह उस समय सबसे महंगे अनकैप्ड थे। उनका रिकॉर्ड अगले साल आवेश ने तोड़ा।

5/5

शाहरुख खान

फेहरिस्त में पांचवें नंबर पर पावर हिटर शाहरुख खान हैं। शाहरुख को पंजाब किंग्स ने आईपीएल ऑक्शन 2022 में 9 करोड़ रुपले में लिया था।

