ये हैं IPL ऑक्शन इतिहास के 5 सबसे महंगे खिलाड़ी, पंत के रिकॉर्ड का अंत आसान नहीं; लिस्ट में दो विदेशी

ऋषभ पंत

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) ऑक्शन इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत हैं। विकेटकीपर-बल्लेबाज को लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में 27 करोड़ रुपये में खरीदा था। पंत के इस रिकॉर्ड का अंत आसान नहीं। वह एलएसजी के कप्तान हैं। हालांकि, पंत की अगुवाई वाली टीम पिछले सीजन में कुछ खास नहीं कर पाई थी और अंक तालिका में सातवें स्थान पर रही।