Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
फोटो
Hindi Newsफोटोखेलये हैं IPL ऑक्शन इतिहास के 5 सबसे महंगे खिलाड़ी, पंत के रिकॉर्ड का अंत आसान नहीं; लिस्ट में दो विदेशी

ये हैं IPL ऑक्शन इतिहास के 5 सबसे महंगे खिलाड़ी, पंत के रिकॉर्ड का अंत आसान नहीं; लिस्ट में दो विदेशी

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के ऑक्शन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आईपीएल के 19वें सीजन के लिए मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को अबुधाबी में होगा। चलिए, आपको आईपीएल ऑक्शन इतिहास के 5 सबसे महंगे खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं।

Md.Akram Dec 10, 2025 06:42 pm IST
1/5

ऋषभ पंत

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) ऑक्शन इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत हैं। विकेटकीपर-बल्लेबाज को लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में 27 करोड़ रुपये में खरीदा था। पंत के इस रिकॉर्ड का अंत आसान नहीं। वह एलएसजी के कप्तान हैं। हालांकि, पंत की अगुवाई वाली टीम पिछले सीजन में कुछ खास नहीं कर पाई थी और अंक तालिका में सातवें स्थान पर रही।

2/5

श्रेयस अय्यर

फेहरिस्त में दूसरे पायदान पर श्रेयस अय्यर हैं। उन्हें पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) ने आईपीएल 2025 ऑक्शन में 26 करोड़ 75 लाख रुपये में लिया था। अय्यर ने ना सिर्फ बल्ले से बल्कि कप्तानी से भी छाप छोड़ी। पीबीकेएस 18वें सीजन में फाइनल में पहुंची थी, जहां आरसीबी के हाथों हार झेलनी पड़ी।

3/5

मिचेल स्टार्क

ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने आईपीएल 2024 ऑक्शन में 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा था। उन्हें फ्रेंचाइजी ने अगले सीजन से पहले रिलीज कर दिया था। स्टार्क आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) की ओर से खेले। वह आगामी सीजन में भी डीसी के लिए खेलेंगे।

4/5

वेंकटेश अय्यर

केकेआर ने ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को आईपीएल 2025 ऑक्शन में 23 करोड़ 75 लाख रुपये में लिया था। केकेआर को उनसे बहुत उम्मीदें थीं लेकिन वह फ्लॉप रहे। वेंकटेश ने 11 मैचों में 20.29 के औसत से 142 रन बनाए। उन्हें केकेआर ने 19वें सीजन के ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया।

5/5

पैट कमिंस

लिस्ट में पांचवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस हैं। कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) ने आईपीएल 2024 ऑक्शन में 20.50 करोड़ रुपये में खरीदा। वह एसआरएच के कप्तान हैं। हैदराबाद टीम 2024 में उविजेता थी जबकि 2025 में छठे नंबर पर रही। कमिंस आगामी सीजन में भी एसआरएच की कमान संभालते हुए नजर आएंगे।

Rishabh Pant IPL 2026 IPL Auction