IPL ऑक्शन में बिकने वाले 5 सबसे महंगे विदेशी प्लेयर, ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने रचा धांसू इतिहास

ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने धांसू रचा है। वह आईपीएल ऑक्शन इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने आईपीएल 2026 ऑक्सन में 25 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा। ग्रीन का बेस प्राइस दो करोड़ था। वह पीठ की सर्जरी से उबरने के कारण आईपीएल 2025 में नहीं खेले थे। 26 वर्षीय 2023 में मुंबई इंडियंस और 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेले थे।
कैमरन ग्रीन ने हमवतन मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ तेज गेंदबाज स्टार्क केकेआर ने आईपीएल 2024 ऑक्शन में 24 करोड़ 75 लाख रुपये में लिया था। हालांकि, केकेआर ने स्टार्क को अगले सीजन से पहले रिलीज कर दिया। वह अब दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) का हिस्सा हैं।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस हैं। तेज गेंदबाज कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) ने 2024 में आईपीएल नीलामी में 20.50 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था। वह आगामी सीजन में भी एसआरएच की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे।
इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन पर आईपीएल 2023 ऑक्शन में छप्पर फाड़ पैसा बरसा था। उन्हें तब पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) ने 18 करोड़ 50 लाख रुपये में खरीदा था। हालांकि, वह उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके थे।
श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना को लेकर आईपीएल 2025 ऑक्शन में काफी होड़ दिखी। हालांकि, केकेआर बाजी मारने में सफल रही। वह 18 करोड़ रुपये में केकेआर का हिस्सा बने हैं।