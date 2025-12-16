IPL ऑक्शन में बिकने वाले 5 सबसे महंगे विदेशी प्लेयर, ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने रचा धांसू इतिहास

कैमरन ग्रीन ने रचा धांसू इतिहास

ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने धांसू रचा है। वह आईपीएल ऑक्शन इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने आईपीएल 2026 ऑक्सन में 25 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा। ग्रीन का बेस प्राइस दो करोड़ था। वह पीठ की सर्जरी से उबरने के कारण आईपीएल 2025 में नहीं खेले थे। 26 वर्षीय 2023 में मुंबई इंडियंस और 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेले थे।