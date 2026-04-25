IPL 2026 के 5 सबसे महंगे ओवर, एडन मार्करम के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड

एडन मार्करम

आईपीएल 2026 में सबसे महंगा ओवर स्पिनर एडन मार्करम ने डाला है। पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए मुकाबले के दौरान मार्करम के ओवर में प्रियांश आर्या और कूपर कोनोली ने जमकर रन बटोरे थे। कूपर ने शुरुआती तीन गेंदों पर छक्के लगाए, जिसके बाद प्रियांश ने भी अंतिम गेंदों पर बाउंड्री बटोरी थी। इस ओवर में 32 रन बने थे।