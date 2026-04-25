IPL 2026 के 5 सबसे महंगे ओवर, एडन मार्करम के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड

आईपीएल 2026 में सबसे महंगा ओवर स्पिनर एडन मार्करम ने डाला है। पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए मुकाबले के दौरान मार्करम के ओवर में प्रियांश आर्या और कूपर कोनोली ने जमकर रन बटोरे थे। कूपर ने शुरुआती तीन गेंदों पर छक्के लगाए, जिसके बाद प्रियांश ने भी अंतिम गेंदों पर बाउंड्री बटोरी थी। इस ओवर में 32 रन बने थे।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार क्रिकेटर टिम डेविड ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले के दौरान एक ही ओवर में ताबड़तोड़ शॉट लगाते हुए 30 रन बटोरे थे। टिम डेविड ने चेन्नई के गेंदबाज जेमी ओवर्टन के ओवर में 4 छक्के और एक चौका लगाया था। इस दौरान उन्होंने एक छक्का 106 मीटर का भी मारा था।
दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज नितीश राणा ने शनिवार को पंजाब किंग्स के गेंदबाज जेबियर बोर्टलेट के ओवर में 28 रन बटोरे। राणा ने ओवर की हर गेंद पर बाउंड्री बटोरी। नितीश ने जेवियर के ओवर में पहली गेंद पर छक्का मारा और फिर लगातार चार गेंदों पर चार चौके लगाए। राणा ने अंतिम गेंद पर फिर छक्का मारा।
दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज आकिब नबी के ओवर में प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने जमकर रन बटोरे। प्रभसिमरन ने आकिब की पहली गेंद पर दो छक्के लगाए। पहली गेंद नो बॉल थी। इसके बाद तीसरी गेंद पर छक्का लगा। पांचवीं गेंद पर प्रियांश आर्या ने छक्का मारा। इस ओवर में कुल 27 रन बने।
आईपीएल 2026 के 35वें मुकाबले में प्रभसिमरन सिंह ने मुकेश कुमार के ओवर में 6 गेंदों पर 6 चौके लगाए। इसके साथ ही ये भी जारी सीजन का सबसे महंगे ओवर में से एक बन गया है। इस ओवर में 24 रन बने।