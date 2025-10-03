WTC इतिहास में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले टॉप 5 भारतीय; केएल राहुल की एंट्री

रोहित शर्मा

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत 2019 के एशेज सीरीज से हुई थी। डब्लूटीसी का पहला चक्र 2019 से 2021 रहा और चैंपियनशिप जीती न्यूजीलैंड की टीम ने। भारत उपविजेता रहा था। डब्लूटीसी की शुरुआत होने से अब तक सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीयों की बात करें तो रोहित शर्मा शीर्ष पर हैं। अब टेस्ट से संन्यास ले चुके शर्मा ने WTC इतिहास में 40 टेस्ट की 69 पारियों में 9 शतक ठोके थे।