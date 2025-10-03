Top 5 Most centuries for India in WTC history Rohit Sharma Shaubman Gill KL Rahul wi vs ind test series WTC इतिहास में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले टॉप 5 भारतीय; केएल राहुल की एंट्री
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi NewsफोटोखेलWTC इतिहास में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले टॉप 5 भारतीय; केएल राहुल की एंट्री

WTC इतिहास में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले टॉप 5 भारतीय; केएल राहुल की एंट्री

वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट में केएल राहुल ने अपना 11वां टेस्ट शतक जड़ा। वह ठीक 100 रन बनाकर आउट हुए। इसके साथ ही वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले टॉप 5 बल्लेबाजों में शुमार हो गए। अहमदाबाद टेस्ट में ध्रुव जुरेल ने भी अपने करियर का पहला टेस्ट शतक जड़ा है।

Chandra Prakash PandeyFri, 3 Oct 2025 04:31 PM
1/5

रोहित शर्मा

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत 2019 के एशेज सीरीज से हुई थी। डब्लूटीसी का पहला चक्र 2019 से 2021 रहा और चैंपियनशिप जीती न्यूजीलैंड की टीम ने। भारत उपविजेता रहा था। डब्लूटीसी की शुरुआत होने से अब तक सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीयों की बात करें तो रोहित शर्मा शीर्ष पर हैं। अब टेस्ट से संन्यास ले चुके शर्मा ने WTC इतिहास में 40 टेस्ट की 69 पारियों में 9 शतक ठोके थे।

2/5

शुभमन गिल

डब्लूटीसी इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में टेस्ट कप्तान शुभमन गिल दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने भी रोहित शर्मा के बराबर ही 9 शतक जड़े हैं लेकिन उनसे एक पारी ज्यादा खेली है। गिल ने डब्लूटीसी इतिहास में 38 टेस्ट (अहमदाबाद में भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट को मिलाकर) की 70 पारियों में 9 शतक जड़े हैं।

3/5

यशस्वी जायसवाल

डब्लूटीसी इतिहास में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले भारतीयों की लिस्ट में यशस्वी जायसवाल तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने इस दौरान 25 टेस्ट की 47 पारियों में कुल 6 शतक जड़े हैं।

4/5

केएल राहुल

केएल राहुल लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने भी डब्लूटीसी इतिहास में 6 शतक जड़े हैं। इसके लिए उन्होंने 30 टेस्ट की 56 पारियां खेली हैं।

5/5

ऋषभ पंत

इंग्लैंड दौरे पर लगी चोट की वजह से टीम इंडिया से बाहर चल रहे ऋषभ पंत लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं। उन्होंने भी डब्लूटीसी इतिहास में 6 शतक जड़े हैं। इसके लिए उन्होंने 38 टेस्ट की 67 पारियां खेली हैं।

India Vs West Indies KL Rahul Shubman Gill