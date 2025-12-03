एक बैटिंग पोजीशन पर सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले टॉप 5 प्लेयर, कोहली ने तोड़ा सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड

विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट के एक फॉर्मेट में किसी एक बैटिंग पोजीशन पर सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले प्लेयर बन गए हैं। वह वनडे में तीन नंबर पर उतरने के बाद अब तक 46 सेंचुरी लगा चुके हैं। उन्होंने बुधवार को रायपुर में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरे वनडे में सेंचुरी लगाने के बाद सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। कोहली ने तीसरे नंबर पर उतरने के बाद 93 गेंदों में 102 रन बनाए, जिसमें सात चौके और दो छक्के हैं। यह उनका वनडे में 53वां और इंटरनेशनल क्रिकेट में 84वां शतक है। वह टेस्ट और T20I को अलिवदा कह चुके हैं।
महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट में बतौर ओपनर 45 शतक ठोकने का कारनामा अंजाम दिया। वहीं, सचिन ने टेस्ट में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के बाद 44 सेंचुरी जमाई। सचिन का इंटरनेशनल करियर 24 साल लंबा रहा।
लिस्ट में तीसरे स्थान पर कुमार संगकारा हैं। श्रीलंका के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज संगकारा ने टेस्ट में नंबर-3 पर कुल 37 सेंचुरी जमाईं। उन्होंने साल 2015 में आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला खेला।
साउथ अफ्रीका के पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर जैक्स कैलिस चौथे पायदान पर हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में चौथे नंबर पर बैटिंग करने के बाद 35 शतक लगाए। कैलिस ने करियर में कुल 45 टेस्ट शतक जड़े।
सूची में पांचवें स्थान पर पूर्व दिग्गज भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर हैं। उन्होंने टेस्ट में बतौर ओपनर 33 सेंचुरी ठोकीं। गावस्कर ने करियर में कुल 34 टेस्ट शतक जमाए।