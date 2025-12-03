एक बैटिंग पोजीशन पर सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले टॉप 5 प्लेयर, कोहली ने तोड़ा सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड

विराट कोहली

विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट के एक फॉर्मेट में किसी एक बैटिंग पोजीशन पर सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले प्लेयर बन गए हैं। वह वनडे में तीन नंबर पर उतरने के बाद अब तक 46 सेंचुरी लगा चुके हैं। उन्होंने बुधवार को रायपुर में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरे वनडे में सेंचुरी लगाने के बाद सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। कोहली ने तीसरे नंबर पर उतरने के बाद 93 गेंदों में 102 रन बनाए, जिसमें सात चौके और दो छक्के हैं। यह उनका वनडे में 53वां और इंटरनेशनल क्रिकेट में 84वां शतक है। वह टेस्ट और T20I को अलिवदा कह चुके हैं।