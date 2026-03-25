IPL में एक वेन्यू पर सबसे ज्यादा 50+ स्कोर; कोहली का जवाब नहीं, सूर्यकुमार लिस्ट में लास्ट

आईपीएल इतिहास में एक वेन्यू पर सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के स्टार बल्लेबाज कोहली ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 91 पारियों में 28 बार पचास प्लस रन बनाए हैं।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धाकड़ ओपनर डेविड वॉर्नर ने हैदराबाद के मैदान पर 32 पारियों में 18 मर्तबा 50 प्लस स्कोर बनाया। वह आईपीएल में सात सीजन सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) की ओर से खेले। एसआरएच का होम ग्राउंड हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम है।
दिग्गज रोहित शर्मा ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 86 पारियां खेलने के बाद 18 बार पचास प्लस स्कोर बनाया है। वह 2011 से मुंबई इंडियंस (एमआई) के लिए खेल रहे हैं। उन्होंने 2008 में डेक्कन चार्जर्स की ओर से आईपीएल डेब्यू किया था।
साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 16 मर्तबा पचास प्लस बनाए। वह यहां 58 पारियों में उतरे। डिविलियर्स 2011 से 2021 तक आरसीबी की ओर से खेले। वह रिटायर हो चुके हैं।
सूर्यकुमार यादव टॉप 5 लिस्ट में लास्ट हैं। एमआई का हिस्सा सूर्या ने वानखेड़े स्टेडियम में 39 पारियों में 13 बार पचास प्लस स्कोर बनाया। वह 2018 से लगातार मुंबई इंडियंस का हिस्सा हैं। वह चार सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स (केकआर) के लिए खेल चुके हैं। हालांकि, सूर्या ने 2012 में एमआई की तरफ से आईपीएल डेब्यू किया था।