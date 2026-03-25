IPL में एक वेन्यू पर सबसे ज्यादा 50+ स्कोर; कोहली का जवाब नहीं, सूर्यकुमार लिस्ट में लास्ट

सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव टॉप 5 लिस्ट में लास्ट हैं। एमआई का हिस्सा सूर्या ने वानखेड़े स्टेडियम में 39 पारियों में 13 बार पचास प्लस स्कोर बनाया। वह 2018 से लगातार मुंबई इंडियंस का हिस्सा हैं। वह चार सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स (केकआर) के लिए खेल चुके हैं। हालांकि, सूर्या ने 2012 में एमआई की तरफ से आईपीएल डेब्यू किया था।