TOP 5 Moments of Team India Victory in the first match Of Asia Cup 2025 Kuldeep Yadav Picks Four Wickets Against UAE
एशिया कप के पहले मैच में टीम इंडिया के 5 'कातिलाना पल', कुलदीप यादव ने मारा 'घातक चौका'

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने टी20 एशिया कप 2025 में कमाल की शुरुआत की है। भारत ने अपने पहले मैच में यूएई को 9 विकेट से धूल चटाई। भारत को केवल 58 रनों का लक्ष्य मिला था। जानिए, एशिया कप के पहले मैच में टीम इंडिया के 5 'कातिलाना पल' कौन से हैं?

Md.Akram Wed, 10 Sep 2025 10:49 PM
भारत ने आखिरकार जीता टॉस

भारतीय टीम का टॉस हारने का सिलसिला आखिर टूट गया। भारत ने यूएई के खिलाफ टॉस जीता और बैटिंग चुनी। इससे पहले, भारत ने 15 मुकाबलों में लगातार टॉस गंवाया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बता दें कि भारत ने जनवरी 2025 के बाद पहली बार टॉस जीता।

कुलदीप ने लगाया 'घातक चौका'

स्पिनर कुलदीप यादव ने यूएई के विरुद्ध 'घातक चौका' लगाया। उन्होंने 2.1 ओवर में सिर्फ सात रन देकर चार विकेट चटकाए। उन्होंने नौवें ओवर में तीन शिकार किए, जिससे यूएई की कमर टूट गई। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाजा गया। वहीं, ऑलराउंडर शिवम दुबे ने दो ओवर में चार खर्च करते हुए तीन विकेट अपने नाम किए।

यूएई की टीम लोएस्ट स्कोर पर ढेर

भारत ने टॉस जीतने के बाद यूएई को 13.1 ओवर में महज 57 रनों पर ढेर कर दिया। यूएई ने 26 रन बगैर विकेट गंवाए जोड़े पर उसके बाद 31 रनों में टीम सिमट गई। यह यूएई का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे लोएस्ट स्कोर है। वहीं, यूएई ने टी20 एशिया कप इतिहास का दूसरा सबसे छोटा स्कोर बनाया है।

सूर्यकुमार ने दिखाई खेल भेवना

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इंडिया वर्सेस यूएई मैच में गजब की खेल भावना दिखाई। उन्होंने यूएई के खिलाड़ी जुनैद सिद्दीकी के आउट होने के बावजूद फैसला बदला। दरअसल, शिवम दुबे द्वारा डाले गए 13वें ओवर की की तीसरी गेंद पर जुनैद को विकेटकीपर संजू सैमसन ने स्टंप आउट किया। हालांकि, सूर्या अंपायर के पास गए और जुनैद को आउट नहीं करार देने के लिए कहा। बता दें कि शिवम जब गेंद डाल रहे थे, तब उनका तौलिया गिर गया था, जिससे जुनैद का ध्यान भटका। जुनैद ने अंपायर और गेंदबाज को इस बारे में बताया, जिसके बाद सूर्या ने बड़ा दिल दिखाया।

अभिषेक शर्मा ने उड़ाया गर्दा

सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए गर्दा उड़ाया। उन्होंने 16 गेंदों में 30 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें दो चौके और तीन छक्के शामिल हैं। अभिषेक ने भारतीय पारी की पहली गेंद पर छक्का ठोका। वह टी20 पारी की पहली गेंद पर छक्का जड़ने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ऐसा कर चुके हैं। अभिषेक चौथे ओवर में जुनैद का शिकार बने। इसके बाद, शुभमन गिल (नाबाद 20) और कप्तान सूर्या (नाबाद 7) ने भारत को जीत की दहलीज पार कराई। भारत टूर्नामेंट में अपने दूसरे मैच में 14 सितंबर को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिडे़गा।

