एशिया कप के पहले मैच में टीम इंडिया के 5 'कातिलाना पल', कुलदीप यादव ने मारा 'घातक चौका'

अभिषेक शर्मा ने उड़ाया गर्दा

सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए गर्दा उड़ाया। उन्होंने 16 गेंदों में 30 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें दो चौके और तीन छक्के शामिल हैं। अभिषेक ने भारतीय पारी की पहली गेंद पर छक्का ठोका। वह टी20 पारी की पहली गेंद पर छक्का जड़ने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ऐसा कर चुके हैं। अभिषेक चौथे ओवर में जुनैद का शिकार बने। इसके बाद, शुभमन गिल (नाबाद 20) और कप्तान सूर्या (नाबाद 7) ने भारत को जीत की दहलीज पार कराई। भारत टूर्नामेंट में अपने दूसरे मैच में 14 सितंबर को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिडे़गा।