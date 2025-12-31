2025 में रोहित शर्मा ने बनाए ये 5 धांसू कीर्तिमान, तीसरे वाले का तो जवाब ही नहीं

ऐसा करने वाले चौथे कप्तान

रोहित आईसीसी फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड हासिल करने वाले चौथे कप्तान बने। उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल में अर्धशतकीय पारी के बाद यह अवॉर्ड जीता था। रोहित ने दुबई के मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 83 गेंदों में 76 रन बनाए थे, जिसमें सात चौके और तीन सिक्स हैं। भारत ने 252 के लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 गेंद बाकी रहते चार विकेट से खिताबी मुकाबला जीता था।