2025 में रोहित शर्मा ने बनाए ये 5 धांसू कीर्तिमान, तीसरे वाले का तो जवाब ही नहीं

रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अपने नाम की। वह वनडे और टी20 इंटरनेशनल दोनों फॉर्मेट में आईसीसी टाइटल जीतने वाले दूसरे कप्तान हैं। रोहित की अगुवाई में भारत ने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीता था। वहीं, एमएस धोनी ने बतौर कप्तान 2007 में टी20 वर्ल्ड कप, 2011 में वनडे वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती।
रोहित आईसीसी फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड हासिल करने वाले चौथे कप्तान बने। उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल में अर्धशतकीय पारी के बाद यह अवॉर्ड जीता था। रोहित ने दुबई के मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 83 गेंदों में 76 रन बनाए थे, जिसमें सात चौके और तीन सिक्स हैं। भारत ने 252 के लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 गेंद बाकी रहते चार विकेट से खिताबी मुकाबला जीता था।
'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित वनडे क्रिकेट के नए 'सिक्सर किंग' बन चुके हैं। उनके खाते में फिलहाल 279 वनडे मैचों में 355 सिक्स हैं। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। अफरीदी ने 398 मैच खेलने के बाद 351 छक्के लगाए थे।
रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में शतकों की फिफ्टी कंप्लीट कर ली है। वह 50 या उससे अधिक सेंचुरी जड़ने वाले दसवें क्रिकेटर हैं। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिडनी में नाबाद 121 रनों की पारी खेलने के बाद 50 सेंचुरी का आंकड़ा छुआ। वह अभी तक 555 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं।
रोहित ऑस्ट्रेलिया में छह वनडे शतक लगा चुके हैं। वह ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर सबसे ज्यादा वनडे शतक ठोकने वाले मेहमान बल्लेबाज हैं। उन्होंने विराट कोहली और कुमार संगकारा को पीछे छोड़ा, जिन्होंने पांच-पांच शतक बनाए। रोहित अब 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में एक्शन में नजर आएंगे।