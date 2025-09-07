एक वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 मध्यक्रम बल्लेबाज, भारत के खिलाफ चौंकाने वाला रिकॉर्ड

जॉर्ज बेली

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज जॉर्ज बेली आज (7 सितंबर) अपना 43वां बर्थडे मना रहे हैं। बेली ने 12 साल पहले भारत के खिलाफ चौंकाने वाला रिकॉर्ड बनाया था। दरअसल, बेली के नाम बतौर मध्यक्रम बल्लेबाज एक वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने कीर्तिमान दर्ज है। उन्होंने 2013 में भारत दौरे पर 6 वनडे मैचों में 478 रन बनाए थे। उनका औसत 95.60 का रहा था। वह उस सीरीज में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे।