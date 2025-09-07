एक वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 मध्यक्रम बल्लेबाज, भारत के खिलाफ चौंकाने वाला रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज जॉर्ज बेली आज (7 सितंबर) अपना 43वां बर्थडे मना रहे हैं। बेली ने 12 साल पहले भारत के खिलाफ चौंकाने वाला रिकॉर्ड बनाया था। दरअसल, बेली के नाम बतौर मध्यक्रम बल्लेबाज एक वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने कीर्तिमान दर्ज है। उन्होंने 2013 में भारत दौरे पर 6 वनडे मैचों में 478 रन बनाए थे। उनका औसत 95.60 का रहा था। वह उस सीरीज में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज केविन पीटरसन हैं। उन्होंने साल 2015 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 6 मैचों में 454 रन बटोरे थे। पीटरसन का मध्यक्रम में उतरने के बाद 151.33 का औसत रहा था। उन्होंने सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए थे।
वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज रामनरेश सरवन सूची में तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 2002 में भारतीय टीम के विरुद्ध वनडे सीरीज में 436 रन जुटाए थे।
न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज रॉस टेलर ने 2015 में इंग्लैंड के सामने पांच मैचों की वनडे सीरीज में 375 रन जोड़े थे। उनका औसत 93.75 का था। वह सीरीज में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे थे।
इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट फेहरिस्त में पांचवें पायदान पर हैं। उन्होंने 2014 में श्रीलंका दौरे पर सात मैचों की वनडे सीरीज में 367 रन बनाए थे। उनका मध्यक्रम में बैटिंग करने के बाद 73.40 का औसत था। श्रीलंका ने सीरीज में इंग्लैंड को 5-2 से हराया था।