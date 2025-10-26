वनडे में सफल रन चेज के टॉप 5 धुरंधर, कोहली के वर्ल्ड रिकॉर्ड में लगे चार चांद; रोहित किस नंबर पर?

विराट कोहली

वनडे क्रिकेट में सफल रन चेज के दौरान सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज है। भारत के स्टार बल्लेबाज कोहली ने अब अपने वर्ल्ड कप में चार चांद लगा दिए हैं। वह सफल रन चेज करते हुए छह हजार (6072) का आंकड़ा छूने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। कोहली 102 पारियों में छह हजारी बने। उन्होंने यह कारनामा सिडनी में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे में अंजाम दिया। कोहली ने सिडनी वनडे में 81 गेंदों में नाबाद 71 रनों की पारी खेली। भारत ने तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से धूल चटाई।