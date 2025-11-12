वो 5 दिग्गज, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में 10 छक्के भी नहीं जड़े; लिस्ट में ब्रैडमैन से लेकर एक भारतीय भी

डॉन ब्रैडमैन का शुमार महानतम बल्लेबाजों में होता है। उन्होंने 52 टेस्ट में 6996 रन बनाए, जिसमें 99.94 का औसत रहा। यह क्रिकेट इतिहास का सबसे अच्छा औसत है। ब्रैडमैन ने कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो आज भी अटूट हैं। हालांकि, वह अपने टेस्ट करियर में कुल 6 छक्के ही जड़ पाए।
इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज माइक एथरटन ने 115 टेस्ट मैचों में 7728 रन बटोरे। उन्होंने 16 शतक और 46 अर्धशतक लगाए। वहीं, एथरटन ने टेस्ट करियर में सिर्फ 4 सिक्स ही जमाए।
श्रीलंका के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर मार्वन अटापट्टू भी सूची में हैं। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 90 मैचों में 5502 रन जुटाए। उन्होंने इस दौरान महज 4 छक्के ही मारे।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डेविड बून ने करियर में 107 टेस्ट मुकाबले खेले। उन्होंने इस दौरान 43.65 के औसत से 7422 रन जोड़े। हालांकि, बून के सिक्स की संख्या पांच भी नहीं पहुंची। उन्होंने केवल दो छक्के लगाए।
भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण भी लिस्ट में हैं। उन्होंने 134 टेस्ट मैचों में 8781 रन बनाए, जिसमें 45.97 का औसत रहा। 'कलाई के जादूगर' लक्ष्मण ने अपने टेस्ट करियर में 5 सिक्स ठोके।