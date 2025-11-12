वो 5 दिग्गज, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में 10 छक्के भी नहीं जड़े; लिस्ट में ब्रैडमैन से लेकर एक भारतीय भी

डॉन ब्रैडमैन

डॉन ब्रैडमैन का शुमार महानतम बल्लेबाजों में होता है। उन्होंने 52 टेस्ट में 6996 रन बनाए, जिसमें 99.94 का औसत रहा। यह क्रिकेट इतिहास का सबसे अच्छा औसत है। ब्रैडमैन ने कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो आज भी अटूट हैं। हालांकि, वह अपने टेस्ट करियर में कुल 6 छक्के ही जड़ पाए।