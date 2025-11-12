Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोखेलवो 5 दिग्गज, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में 10 छक्के भी नहीं जड़े; लिस्ट में ब्रैडमैन से लेकर एक भारतीय भी

वो 5 दिग्गज, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में 10 छक्के भी नहीं जड़े; लिस्ट में ब्रैडमैन से लेकर एक भारतीय भी

क्रिकेट इतिहास कीर्तिमानों और उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि,कई दिग्गजों ने अपने पूरे टेस्ट करियर में 10 छक्के भी नहीं जड़े। आज हम आपको ऐसे ही पांच दिग्गज खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे। लिस्ट में एक भारतीय भी है।

Md.Akram Wed, 12 Nov 2025 04:11 PM
1/5

डॉन ब्रैडमैन

डॉन ब्रैडमैन का शुमार महानतम बल्लेबाजों में होता है। उन्होंने 52 टेस्ट में 6996 रन बनाए, जिसमें 99.94 का औसत रहा। यह क्रिकेट इतिहास का सबसे अच्छा औसत है। ब्रैडमैन ने कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो आज भी अटूट हैं। हालांकि, वह अपने टेस्ट करियर में कुल 6 छक्के ही जड़ पाए।

2/5

माइक एथरटन

इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज माइक एथरटन ने 115 टेस्ट मैचों में 7728 रन बटोरे। उन्होंने 16 शतक और 46 अर्धशतक लगाए। वहीं, एथरटन ने टेस्ट करियर में सिर्फ 4 सिक्स ही जमाए।

3/5

मार्वन अटापट्टू

श्रीलंका के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर मार्वन अटापट्टू भी सूची में हैं। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 90 मैचों में 5502 रन जुटाए। उन्होंने इस दौरान महज 4 छक्के ही मारे।

4/5

डेविड बून

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डेविड बून ने करियर में 107 टेस्ट मुकाबले खेले। उन्होंने इस दौरान 43.65 के औसत से 7422 रन जोड़े। हालांकि, बून के सिक्स की संख्या पांच भी नहीं पहुंची। उन्होंने केवल दो छक्के लगाए।

5/5

वीवीएस लक्ष्मण

भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण भी लिस्ट में हैं। उन्होंने 134 टेस्ट मैचों में 8781 रन बनाए, जिसमें 45.97 का औसत रहा। 'कलाई के जादूगर' लक्ष्मण ने अपने टेस्ट करियर में 5 सिक्स ठोके।

