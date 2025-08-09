ये हैं टेस्ट क्रिकेट की पारी के अंतर से 5 सबसे बड़ी जीत, न्यूजीलैंड ने तोड़ डाला 67 साल पुराना रिकॉर्ड

पारी और 359 रन

न्यूजीलैंड ने शनिवार (9 अगस्त) को जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में पारी और 359 रनों से विजयी परचम फहराया। यह न्यूजीलैंड टीम की पारी के अंतर से सबसे बड़ी जीत है। वहीं, ओवरऑल टेस्ट इतिहास में तीसरी सबसे बड़ी जीत है। न्यूजीलैंड ने बुलावायो के मैदान पर पहली पारी तीन विकेट पर 601 रन बनाकर घोषित की। जिम्बाब्वे ने पहली पारी में 125 रन जुटाए और दूसरी पारी में 117 केवल 117 रन बटोरे। न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज का 67 साल पुराना रिकॉर्ड डाला है।