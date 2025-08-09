ये हैं टेस्ट क्रिकेट की पारी के अंतर से 5 सबसे बड़ी जीत, न्यूजीलैंड ने तोड़ डाला 67 साल पुराना रिकॉर्ड

टेस्ट क्रिकेट इतिहास में पारी के अंतर से सबसे बड़ी दर्ज करने का रिकॉर्ड इंग्लैंड टीम के नाम दर्ज है। इंग्लैंड ने 1938 में द ओवल में ऑस्ट्रेलिया को एक पारी और 579 रनों से हराया था। सर लियोनार्ड हटन (364) के तिहरा शतक के दम पर इंग्लैंड ने 903/7 के स्कोर पर पहली पारी घोषित की थी। वहीं, ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहली पारी में 201 जबकि दूसरी पारी में 123 रन बनाए।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने साल 2002 साउथ अफ्रीका को एक पारी और 360 रनों से रौंदा। एडम गिलक्रिस्ट (204) के दोहरे शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने जोहानसबर्ग में 652/7 के स्कोर पर पारी घोषित की थी। जवाब में साउथ अफ्रीका की पहली पारी 159 पर सिमट गई। फिर साउथ अफ्रीका को फॉलोऑन मिला और दूसरी पारी 133 रन पर ढेर हुई।
न्यूजीलैंड ने शनिवार (9 अगस्त) को जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में पारी और 359 रनों से विजयी परचम फहराया। यह न्यूजीलैंड टीम की पारी के अंतर से सबसे बड़ी जीत है। वहीं, ओवरऑल टेस्ट इतिहास में तीसरी सबसे बड़ी जीत है। न्यूजीलैंड ने बुलावायो के मैदान पर पहली पारी तीन विकेट पर 601 रन बनाकर घोषित की। जिम्बाब्वे ने पहली पारी में 125 रन जुटाए और दूसरी पारी में 117 केवल 117 रन बटोरे। न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज का 67 साल पुराना रिकॉर्ड डाला है।
वेस्टइंडीज ने 1958 में टीम इंडिया के विरुद्ध एक पारी और 336 रनों से जीत हासिल की थी। वेस्टइंडीज ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 5 विकेट पर 614 रन जोड़कर पारी घोषित की। वेस्टइंडीज के लिएरोहन कन्हाई (256) ने डबल सेंचुरी जड़ी। वहीं, भारत की पहली पारी 124 पर ऑलआउट हुई और फॉलोऑन के बाद दूसरी पारी 154 रनों पर सिमटी।
टेस्ट क्रिकेट में पारी के अंतर से पांचवीं सबसे बड़ी जीत भी ऑस्ट्रेलियाई टीम के खाते में है। ऑस्ट्रेलिया ने 1946 में इंग्लैंड. को एक पारी और 332 रनों से धोया था। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 645 रन जुटाए। महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन के बल्ले से 187 रन निकले थे। जवाब इंग्लैंड ने पहली पारी में 141 रन और दूसरी पारी में 172 रन बनाए। इंग्लैंड को फॉलोऑन मिला था।