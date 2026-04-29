200+ रन बनाने के बावूजद सबसे ज्यादा मैच हारने वाली IPL टीमें, पंजाब किंग्स के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज

पंजाब किंग्स

पंजाब किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में 200 प्लस रन डिफेंड करते हुए सबसे ज्यादा मैच हारने वाली टीम बन गई है। पीबीकेएस ने अब तक 200+ रन बनाने के बाद आठ मुकाबले गंवाए हैं। पंजाब ने आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स से छह विकेट से शिकस्त मिलने पर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पीबीकेएस ने मुल्लांपुर के मैदान पर 222/4 का स्कोर खड़ा किया। आरआर ने चार गेंद बाकी रहते टारगेज चेज कर लिया।