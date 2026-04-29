200+ रन बनाने के बावूजद सबसे ज्यादा मैच हारने वाली IPL टीमें, पंजाब किंग्स के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज

पंजाब किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में 200 प्लस रन डिफेंड करते हुए सबसे ज्यादा मैच हारने वाली टीम बन गई है। पीबीकेएस ने अब तक 200+ रन बनाने के बाद आठ मुकाबले गंवाए हैं। पंजाब ने आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स से छह विकेट से शिकस्त मिलने पर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पीबीकेएस ने मुल्लांपुर के मैदान पर 222/4 का स्कोर खड़ा किया। आरआर ने चार गेंद बाकी रहते टारगेज चेज कर लिया।
पंजाब टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का रिकॉर्ड तोड़ा है। आरसीबी ने 200 प्लस रनों का बचाव करते हुए सात मैच गंवाए हैं। आरसीबी को मौजदा सीजन में राजस्थान के सामने 201/8 का स्कोर खड़ा करने के बावजूद हार का मुंह देखना पड़ा था।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) हैं। पांच बार की चैंपियन सीएसके ने 200 प्लस रन डिफेंड करते हुए अभी तक छह मैच में हार का सामना किया है। चेन्नई के साथ आईपीएल 2026 में एक बार ऐसा हो चुका है।
कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने आईपीएल में 200 रन बनाने के बावजूद पांच मर्तबा शिकस्त झेली है। तीन बार की विजेता केकेआर के साथ जारी सीजन में एक बार ऐसा हुआ है।
फेहरिस्त में पांचवें पायदान पर गुजरात टाइटंस (जीटी) हैं। जीटी ने भी इंडियन प्रीमियर लीग में 200 प्लस रनों का बचाव करते हुए पांच बार हार का मुंह देखा है। जीटी के संग भी मौजूदा सीजन में एक मर्तबा ऐसा हुआ है।