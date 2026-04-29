Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

200+ रन बनाने के बावूजद सबसे ज्यादा मैच हारने वाली IPL टीमें, पंजाब किंग्स के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज

आईपीएल में 200 प्लस रन बनाने के बावूजद सबसे ज्यादा मैच हारने वाली टॉप 5 टीमों की लिस्ट में पंजाब किंग्स से लेकर गुजरात टाइटंस तक हैं। राजस्थान रॉयल्स के हाथों हार झेलने के बाद पंजाब के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड हो गया।

Md.Akram Apr 29, 2026 06:31 pm IST
1/5

पंजाब किंग्स

पंजाब किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में 200 प्लस रन डिफेंड करते हुए सबसे ज्यादा मैच हारने वाली टीम बन गई है। पीबीकेएस ने अब तक 200+ रन बनाने के बाद आठ मुकाबले गंवाए हैं। पंजाब ने आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स से छह विकेट से शिकस्त मिलने पर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पीबीकेएस ने मुल्लांपुर के मैदान पर 222/4 का स्कोर खड़ा किया। आरआर ने चार गेंद बाकी रहते टारगेज चेज कर लिया।

2/5

आरसीबी

पंजाब टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का रिकॉर्ड तोड़ा है। आरसीबी ने 200 प्लस रनों का बचाव करते हुए सात मैच गंवाए हैं। आरसीबी को मौजदा सीजन में राजस्थान के सामने 201/8 का स्कोर खड़ा करने के बावजूद हार का मुंह देखना पड़ा था।

3/5

चेन्नई सुपर किंग्स

लिस्ट में तीसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) हैं। पांच बार की चैंपियन सीएसके ने 200 प्लस रन डिफेंड करते हुए अभी तक छह मैच में हार का सामना किया है। चेन्नई के साथ आईपीएल 2026 में एक बार ऐसा हो चुका है।

4/5

केकेआर

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने आईपीएल में 200 रन बनाने के बावजूद पांच मर्तबा शिकस्त झेली है। तीन बार की विजेता केकेआर के साथ जारी सीजन में एक बार ऐसा हुआ है।

5/5

गुजरात टाइटंस

फेहरिस्त में पांचवें पायदान पर गुजरात टाइटंस (जीटी) हैं। जीटी ने भी इंडियन प्रीमियर लीग में 200 प्लस रनों का बचाव करते हुए पांच बार हार का मुंह देखा है। जीटी के संग भी मौजूदा सीजन में एक मर्तबा ऐसा हुआ है।

Punjab Kings IPL 2026 RCB
Hindi Newsफोटोखेल200+ रन बनाने के बावूजद सबसे ज्यादा मैच हारने वाली IPL टीमें, पंजाब किंग्स के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज