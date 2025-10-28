Hindustan Hindi News
ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीय, सूर्या के पास रोहित को पछाड़ने का गोल्डन चांस

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बुधवार से कैनबरा में पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। जानिए, ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीयों की लिस्ट में कौन-कौन है?

विराट कोहली

ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। स्टार बल्लेबाज कोहली ने यहां 16 पारियों में 747 रन जोड़े। उनके अलावा कोई भी भारतीय प्लेयर 300 का आंकड़ा पार नहीं कर सका। कोहली टेस्ट और T20I से रिटायरमेंट ले चुके हैं।

रोहित शर्मा

सूची में दूसरे नंबर पर दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 13 टी20 पारियों में 297 रन बनाए। उनका यह रिकॉर्ड अब खतरे में है। रोहित भी टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।

शिखर धवन

पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर 271 रन जोड़े। उन्होंने आठ पारियों में ऐसा किया। धवन ने पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया।

सूर्यकुमार यादव

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव चौथे पायदान पर हैं। उन्होंने अभी तक ऑस्ट्रेलिया में 6 पारियों में 239 रन बनाए हैं। सूर्या के पास बुधवार से ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो रही पांच मैचों की टी20 सीरीज में रोहित को पछाड़ने का गोल्डन चांस है। वह आगामी सीरीज में 59 रन बनाते ही दूसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे।

केएल राहुल

अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल फेहरिस्त में पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 11 टी20 पारियों में 236 रन जुटाए हैं। राहुल लंबे समय से टी20 सेटअप का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने भारत के लिए आखिरी टी20 मैच नवंबर 2022 में खेला था।

