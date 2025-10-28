ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीय, सूर्या के पास रोहित को पछाड़ने का गोल्डन चांस

सूर्यकुमार यादव

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव चौथे पायदान पर हैं। उन्होंने अभी तक ऑस्ट्रेलिया में 6 पारियों में 239 रन बनाए हैं। सूर्या के पास बुधवार से ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो रही पांच मैचों की टी20 सीरीज में रोहित को पछाड़ने का गोल्डन चांस है। वह आगामी सीरीज में 59 रन बनाते ही दूसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे।