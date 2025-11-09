T20I में एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीय, अभिषेक ने खतरे में डाला कोहली का रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा

युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने विराट का रिकॉर्ड खतरे में डाल दिया है। वह मौजूदा साल में 17 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 756 रन बना चुके हैं। उनका औसत 47.25 का है। उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीता। भारत को अब 2025 में आखिरी टी20 सीरीज दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेलनी है, जो 9 दिसंबर से कटक में शुरू होगी। 25 वर्षीय अभिषेक को विराट से आगे निकलने के लिए सिर्फ 26 रन चाहिए।