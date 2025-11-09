T20I में एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीय, अभिषेक ने खतरे में डाला कोहली का रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने का कारनामा सूर्यकुमार यादव ने किया है। उन्होंने 2022 में 31 मैचों में 1164 रन बनाए थे। उनका औसत 46.56 का रहा। वह उस साल सर्वाधिक T20I रन बटोरने वाले प्लेयर रहे। सूर्या फिलहाल भारतीय टी20 टीम के कप्तान हैं।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैं। उन्होंने 2022 में भारत के लिए सबसे छोटे फॉर्मेट में 20 मैचों में 781 रन जुटाए थे, जिसमें 55.78 का औसत है। कोहली नेटेस्ट और T20I से संन्यास ले लिया है।
युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने विराट का रिकॉर्ड खतरे में डाल दिया है। वह मौजूदा साल में 17 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 756 रन बना चुके हैं। उनका औसत 47.25 का है। उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीता। भारत को अब 2025 में आखिरी टी20 सीरीज दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेलनी है, जो 9 दिसंबर से कटक में शुरू होगी। 25 वर्षीय अभिषेक को विराट से आगे निकलने के लिए सिर्फ 26 रन चाहिए।
सूची में चौथे पायदान पर पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन हैं। उन्होंने 2018 में 18 मुकाबलों में 40.52 के औसत से 689 रन जोड़े थे। धवन ने उस साल सबसे अधिक टी20 इंटरनेशनल रन बनाए थे।
'हिटमैन' रोहित शर्मा पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2022 में 29 मैचों में 656 रन जुटाए थे। उनका औसत 24.29 का था। कोहली की तरह रोहित भी टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह चुके हैं।