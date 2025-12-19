एक साल में सबसे ज्यादा T20 रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीय, अभिषेक शर्मा से नहीं टूटा कोहली का रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा

लिस्ट में दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा हैं। उन्होंने 2025 में टी20 क्रिकेट में 1602 रन बनाए। उन्होंने भारतीय टी20 टीम, पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कुल 41 मुकाबले खेले। अभिषेक महज 13 रनों से कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। उन्हें इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पांचवें टी20 में कोहली को पछाड़ने के लिए 46 रन चाहिए थे लेकिन वह 34 रन ही बना सके। यह भारत का इस साल आखिरी मैच था।