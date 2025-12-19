Hindustan Hindi News
एक साल में सबसे ज्यादा T20 रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीय, अभिषेक शर्मा से नहीं टूटा कोहली का रिकॉर्ड

एक साल में सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीयों की लिस्ट में विराट कोहली से लेकर श्रेयस अय्यर तक शामिल हैं। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर अभिषेक शर्मा से दिग्गज कोहली का रिकॉर्ड नहीं टूटा।

Md.Akram Dec 19, 2025 08:42 pm IST
विराट कोहली

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज है। उन्होंने साल 2016 में 31 मुकाबलों में 1614 रन जुटाए थे, जिसमें 89.66 का औसत रहा। उन्होंने यह रन भारत और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए बनाए। कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं।

अभिषेक शर्मा

लिस्ट में दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा हैं। उन्होंने 2025 में टी20 क्रिकेट में 1602 रन बनाए। उन्होंने भारतीय टी20 टीम, पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कुल 41 मुकाबले खेले। अभिषेक महज 13 रनों से कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। उन्हें इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पांचवें टी20 में कोहली को पछाड़ने के लिए 46 रन चाहिए थे लेकिन वह 34 रन ही बना सके। यह भारत का इस साल आखिरी मैच था।

सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव ने साल 2022 में 41 मैचों में 1503 रन जोड़े थे, जिसमें 45.54 का औसत रहा। सूर्या ने 2023 में टी20 क्रिकेट में 1338 रन बनाए थे। तब उनका औसत 46.13 का था। उन्होंने तब भारत और मुंबई इंडियंस के लिए कुल 34 मुकबाले खेले। वह फिलहाल भारतीय टी20 टीम के कप्तान हैं।

यशस्वी जायसवाल

युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 2023 में 1297 रन बटोरे थे। यशस्वी का औसत 39.30 का रहा। उन्होंने भारतीय टीम, मुंबई, आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए कुल 37 मैच खेले थे।

श्रेयस अय्यर

सूची में पांचवें पायदान पर श्रेयस अय्यर हैं। उन्होंने साल 2019 में टी20 क्रिकेट में 36.11 के औसत से 1264 रन जुटाए थे। अय्यर ने भारतीय टीम, मुंबई और दिल्ली कैपिटल्स के लिए कुल 42 मुकाबले खेले थे। वह आईपीएल में अब पंजाब किंग्स के कप्तान हैं।

